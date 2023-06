Viveiro acoge una nueva edición del Resurrection Fest con Parkway Drive, Ghost y Pantera como cabezas de cartel

Entre las novedades de este año está la posibilidad de contraer matrimonio durante el festival

Parkway Drive, Ghost, Pantera y Slipknot encabezan el cartel de la edición de 2023 del Resurrection Fest Estrella Galicia que se celebrará en Viveiro (Lugo) entre el 28 de junio y el 1 de julio y que acogerá a unas 140.000 personas.

Esta es la primera edición del festival con cuatro jornadas de música y cuatro escenarios abiertos desde el primer día.

El miércoles, los escandinavos Ghost darán el pistoletazo de salida al festival, jornada en la que también tocarán otros grupos como Behemoth, The Ghost Inside, Motionless In White o Dead By April.

El jueves será Pantera la gran actuación de la jornada, que contará con artistas como Powerwolf, Alterbridge o Elegant Weapons.

Los americanos Slipknot volverán a ser los cabezas de cartel del viernes, día en el que se subirán a los escenarios de Viveiro otras bandas como Nervosa, Megara, Wind Rose o Papa Roach. La última gran actuación, el sábado, correrá a cargo del Parkway Drive, que compartirá día con Architects o Polar.

NOVEDADES DE 2023

Según informaba la propia promotora, el Resurrection de este año trae varias novedades. Una de las que más interés ha despertado en redes sociales ha sido la de contraer matrimonio durante la celebración del festival. Para ello, habilitarán una iglesia en el interior del recinto.

Otra de las novedades es el 'Resurrection Fest Boulevard', "un homenaje a las salas de conciertos y a las tiendas de discos en las que nació la cultura del rock", situado en el Resurrection Fest City y que reunirá diversas actividades y experiencias con música en directo.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este viernes, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, presidía en Viveiro la Junta de Seguridad del festival, celebrada en el Ayuntamiento. Allí informaba de que se pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad, "con especial atención a los desplazamientos que se producen durante los cuatro días de festival".

También se trataron las previsiones que baraja la organización del festival y los lugares que pueden resultar más conflictivos por posibles aglomeraciones de personas y vehículos.

La Policía Nacional de Viveiro contará con refuerzos entre los que se incluyen miembros de las unidades de intervención, expertos en grandes eventos en los que se pueden producir situaciones de riesgo como avalanchas. Tendrán también apoyo de agentes a caballo, guías caninos y funcionarios de la brigada móvil.