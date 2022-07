Vivas lamenta que Vox use la diversidad cultural para sacar rédito político

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lamentado este jueves que Vox utilice la diversidad cultural de la ciudad para sacar "rédito político" con sus "continuos ataques" a la comunidad musulmana.

En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas ha señalado que no voy a caer en la provocación ni en el insulto que es el rasgo característico de comportamiento de todos los dirigentes de Vox pero la diversidad cultural de Ceuta no es fruto de una ideología política y no es un invento de nadie.

Vivas ha afirmado que la diversidad cultural es un hecho incontestable y una realidad y frente a esto los dirigentes de Vox utilizan esta diversidad para crear un problema donde no lo ha habido y para tratar de utilizarlo como plataforma de rédito electoral a nivel nacional.

Vivas ha dicho que Vox utiliza esta diversidad para tratar de dividir, segregar y para enfrentar a los ceutíes, para llevar a Ceuta a la ruina.

Nosotros defendemos la convivencia ya que la diversidad cultural es equivalente a convivencia basada en cinco pilares: el respeto al diferente, la igualdad entre todos los ceutíes en derechos, deberes y obligaciones sin ningún tipo de discriminación, el tercero es el imperio de la ley, el cuarto la voluntad de compartir y el quinto pilar sentirnos todos españoles con independencia de cómo rece cada cual o cómo se llame, ha comentado.

El presidente ceutí ha añadido que este modelo de sociedad aventura un porvenir de desarrollo y es exportable, por lo que me hace gracia estas personas que atacan los cimientos de la Constitución, lo cual es profundamente peligroso.