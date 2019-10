Un centenar de simpatizantes de Franco se concentran en los alrededores de Mingorrubio

Alrededor de un centenar de simpatizantes de Franco se están concentrando a unos 250 metros del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, el punto donde está cortado el acceso al tráfico, con banderas de España y gritos de exaltación al dictador.

En la concentración, un matrimonio porta una gran pancarta con los colores de la bandera de España y la frase "Franco ¡gracias!", y repite a los periodistas que los fotografían que han acudido a ese punto en homenaje al dictador para dar las gracias "al hombre que salvó a España del comunismo".

"Hemos venido a manifestar todo el asco y el desprecio a este gobierno que está profanando el Valle de los Caídos, porque han entrado hombres armados sin respeto a la autoridad eclesiástica", ha explicado a Efe Almudena Montojo, la mujer que lleva la pancarta.

Mientras Almudena habla, otro simpatizante, Miguel Martínez, que ha venido esta mañana desde Fuenlabrada (Madrid), grita "¡Viva Franco!", una exclamación que han seguido todos los que se encuentran en el lugar, algunos de ellos ataviados con la vestimenta de los legionarios.

Y los cámaras graban a otra mujer con una bandera de España gritando ¡Sanchez, traidor!. "¿Desde cuándo se puede profanar una tumba?", pregunta, y junto a ella otro hombre afirma que "lo de hoy ha sido un acto electoral".

En otro punto de la concentración, un mecánico de automóviles afirma rotundo: "No tiene sentido sacarle de la tumba después de 44 años muerto". "No tiene sentido común, yo soy español, ni azul, ni verde ni marrón", añade mientras se vanagloria de que la policía no tenga que actuar contra ellos como ocurre en Barcelona.

La Delegación del Gobierno en Madrid prohibió una concentración convocada para este jueves por la Fundación Francisco Franco coincidiendo con la inhumación de los restos del dictador, al entender que, de llevarse a cabo, podrían producirse "graves problemas de orden público".

En el Valle de los Caídos no se han vivido incidentes más allá de un coche que se ha acercado a las puertas con una pancarta de apoyo a los enfermos de la polio, en el día mundial contra esta enfermedad.

Además, un turista alemán ha intentado acceder, pero un agente de la Guardia Civil le ha explicado que el recinto estaba cerrado.