Vivas dice que Ceuta no puede "soportar" la actual carga de inmigrantes

INMIGRACIÓN CEUTA

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha asegurado hoy que la ciudad no puede "soportar" la actual carga de inmigración adulta y de menores y ha destacado que no es "ni solidario ni justo".,Vivas ha destacado que Ceuta "no puede soportar un carga de inmigrantes que exceda de nuestra capacidad" en relación a la presencia de más de 550 inmigrantes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de más de 350 menores extranjeros no acompañados (menas).,Juan J