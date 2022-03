Vivas denuncia comentario perfil Vox que le atribuye 3 millones en Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha dicho este sábado que ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional por un comentario en el perfil de Facebook del presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, donde se le acusa de guardar 3 millones de euros en una cuenta en Casablanca (Marruecos).

Según ha declarado en una comparecencia ante los periodistas por el Jefe del Gobierno autonómico, el comentario se ha producido en el perfil de la red social del presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, por parte de una persona que responde a otro comentario del líder de este partido

En este comentario, que ya ha sido retirado de la red social, se le acusa a Juan Jesús Vivas de ser el titular de una cuenta bancaria con 3 millones de euros que tendría en Casablanca.

El presidente ceutí ha destacado que ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional "porque es absolutamente falso, no tengo ninguna cuenta por ese importe ni siquiera por algo que le aproxime y no tengo cuenta en Marruecos ni en ningún otro país que no sea España".

La denuncia la ha interpuesto "por mí, por mi familia, por mi honor y el honor de mi familia y también porque creo que todos los ciudadanos que creemos en el estado de derecho y en la democracia tenemos la obligación de combatir las noticias falsas y malintencionadas".

Vivas ha dicho que la democracia "se construye a partir de la verdad, no se construye con la falsedad, la manipulación, las injurias y las calumnias y dejar pasar estas cosas, al margen del impacto que puedan tener, es un mal servicio al estado de derecho y la democracia y hay que combatirlo con todas las fuerzas".

El presidente ceutí ha lamentado que cuando se utilizan las redes sociales "tienen muchísimas cosas positivas pero cuando se utilizan como armas contra la democracia, el estado de derecho, la dignidad y la honra mediante la injusticia y la calumnia, todos los que creemos en el estado de derecho y en la justicia nos tenemos que oponer, cada uno en su ámbito".

El presidente autonómico ha asegurado que "he denunciado el hecho de la noticia falsa y la intención que se persigue en un momento singularmente relevante porque esa noticia tiene una mala intención, de ahí que denuncio el hecho y la policía investigará y determinará si hay o no indicios de delito. Lo que es seguro es que voy a llegar hasta el final".

El comentario se había producido a raíz de una valoración de Juan Sergio Redondo sobre las nuevas relaciones entre España y Marruecos, ha sido realizado con nombre y apellidos pero el mismo ha sido retirado de la publicación del diputado de Vox en las últimas horas. EFE

rp/fs/fg