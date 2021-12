Vivas confirma no se presentará a elecciones 2023 tras 22 años en el cargo

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha confirmado este lunes que no se presentará a los comicios autonómicos de 2023 tras 22 años en el cargo, al que accedió en febrero de 2001 al prosperar una moción de censura contra Antonio Sampietro (GIL).

En declaraciones a los periodistas, Vivas ha insistido en que no será el candidato del PP en las elecciones de 2023: "Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir: no voy a ser candidato".

Ha insistido en que ahora está centrado "en el reto de afrontar el año 2022, ya que queda un año antes del electoral".

El presidente ceutí accedió al cargo al prosperar una moción de censura contra el Grupo Independiente Liberal (GIL) que lideraba Jesús Gil y posteriormente ha ganado todas las elecciones, las últimas con 9 de los 25 escaños de la Asamblea, lo que le permite gobernar en minoría.

Juan Jesús Vivas sí tiene previsto presentarse a la reelección como presidente del PP de Ceuta en el congreso regional que se celebrará el próximo año. EFE

