Vivas: Ceuta sale fortalecida de las nuevas relaciones España y Marruecos

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha asegurado que Ceuta ha salido "fortalecida" del comienzo de las nuevas relaciones entre España y Marruecos.

En declaraciones a los periodistas, el presidente ceutí se ha referido este sábado a la visita oficial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó este pasado miércoles tanto a Ceuta como a Melilla.

"La visita del presidente del Gobierno, que se produjo diez meses después de la realizada en mayo del pasado año, lo que viene a significar es que la soberanía, la integridad territorial y la españolidad de nuestra ciudad está garantizada por el Estado", ha señalado.

El presidente autonómico ha asegurado que para "la tranquilidad de los ceutíes es bueno que cada noche cuando se acuesten tengan la tranquilidad de que un tema tan esencial como es nuestra seguridad, nuestra soberanía y nuestra integridad territorial están garantizadas por el Estado y no dependen del color político que tenga el Gobierno de la nación".

A esta cuestión se ha referido como un "activo y una fortaleza" al insistir en que "es una confianza para los que aquí vivimos y los que quieran venir a invertir en Ceuta".

En esta nueva etapa ha significado que "tiene que ir dando pasos y que se ponga como condición que Marruecos respete esa soberanía, renuncie a actuaciones unilaterales o que pretendan poner en jaque nuestra integridad territorial como ocurrió en mayo creo que también es bueno para los ceutíes".

"Las buenas relaciones con Marruecos contribuyen a que los ceutíes vivan más tranquilos y seguiremos apostando por eso, es nuestra obligación", ha remarcado Juan Vivas.

Sobre la garantía de que Marruecos respete la soberanía de Ceuta y Melilla, Vivas ha dicho: "La garantía me la da el Estado que es quien tiene que garantizarlo. Ahora es un paso positivo el que Marruecos, cuando hace su comunicado, en uno de los párrafos aluda al respeto a la integridad territorial de los dos países, por lo que no tengo ningún motivo para pensar que en la integridad no esté incluida Ceuta y Melilla".

El presidente ceutí ha añadido: "Para mí es una confirmación de ese respeto y nuestro objetivo es, por encima de todo, defender la españolidad de Ceuta y la tranquilidad de los ciudadanos y las nuevas relaciones con Marruecos contribuyen a ello". EFE

rp/av/fg