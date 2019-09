La viuda de un guardia civil asesinado por ETA le niega el saludo a María Chivite tras pactar con Bildu

Este martes se ha homenajeado al guardia civil Juan Carlos Beiro, agente que fue asesinado por la banda terrorista ETA en el año 2002. Un acto que ha tenido lugar en la localidad navarra de Leiza. Hasta aquí todo normal. La polémica llegó cuando la viuda del agente de la Benemérita, María José Rama, negó el saludo a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite. No solo declinó su saludo, sino que además le afeó que haya accedido a ser presidenta del Gobierno de Navarra con la abstención del partido heredero de ETA, EH Bildu: "Para mí no es bienvenida ella aquí porque no está haciendo lo que debería y se junta con quien no debería. Igual que Uxue -Barkos-, pues ella. Yo con esa gente no, para mí no son gratos. Que venga, que siga viniendo, que haga lo que quiera, pero sé que no viene de corazón y su conciencia no es la mía, con lo cual, para mi sobra.”, remarcaba Rama tras finalizar el acto ante los medios de comunicación que asistieron al homenaje.

Respecto al homenaje, María José Rama ha señalado que "siempre son los mismos sentimientos, dolor, tristeza, angustia, injusticia, porque si sigo viniendo es también para hacer un llamamiento a que se siga investigando, a que no se quede en el olvido, a que busquen", recordando que este asesinato está sin esclarecer. "Es que no sabemos nada. Están sin juzgar, sin detener, sin condenar, y eso es muy triste. Son 17 años, a los 20 prescribe. La esperanza va decayendo, pero aquí estamos y aquí seguiremos, y seguiremos pidiendo justicia, para él y para todos los demás, hay 300 o más -crímenes- sin resolver", ha explicado.

María Chivite es desde el pasado dos de agosto presidenta de Navarra con el apoyo de los nacionalistas de Geroa Bai y Bildu. Los cinco diputados de este último grupo tienen la llave para condicionar las políticas del Ejecutivo Foral. Tanto es así que la parlamentaria Bakartxo Ruiz le espetó a Chivite el día de la investidura que “No somos una fuerza irrelevante, tenemos la llave para cerrar o abrir puertas, eso está en nuestra mano.” Chivite conformó un gobierno compuesto por trece consejerías, de las cuales ocho son de signo socialista, cuatro de Geroa Bai y una de Podemos.