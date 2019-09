La viuda del cabo Beiro critica a Chivite tras el homenaje a su marido

La viuda del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA con una bomba-trampa hace 17 años en Leitza, ha criticado este martes a la presidenta del Gobierno Foral, la socialista María Chivite, tras el homenaje a su marido en la citada localidad navarra.

"Cuando están gobernando con etarras, con qué conciencia la saludo", se ha preguntado María José Rama en declaraciones a los periodistas, y ha añadido que "el problema es de ella".

"A qué viene aquí. Yo no la quiero para nada", ha afirmado, y ha subrayado que Chivite "no está haciendo lo que debería y se junta con quien no debería", como en el gobierno anterior hizo a su juicio Uxue Barkos.

Y ha asegurado que para ella se trata de personas que "no son gratas", a lo que ha añadido: "Sé que no viene de corazón y que su conciencia no es la mía. Para mí sobra".

La viuda de Beiro se ha referido además a los asesinos de su marido para explicar que si sigue viniendo a Navarra "es para hacer una llamamiento a que se siga investigando, porque están sin juzgar, sin detener, sin condenar".

Una situación que ha calificado de "muy triste" cuando ya han transcurrido 17 años desde el crimen de ETA "y en 20 prescribe", ha concluido.