Visto para sentencia el juicio a los exdirigentes de la Fundación Afal

El juicio a la cúpula de la Fundación Afal, acusada de un presunto delito de apropiación indebida por expoliar 8,4 millones de euros a enfermos de alzhéimer ha llegado este lunes a su fin tras la lectura de los informes de todas las partes y la última palabra de algunos de los acusados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio, que comenzó el 20 de septiembre y se ha prolongado durante dos meses, contra 8 de los miembros de la Fundación Afal, aunque solo 5 de ellos son acusados por el Ministerio Fiscal: el exdirector Jaime C., la exletrada Mercedes M., Rafael N., marido de la expresidenta (procesada pero ya fallecida), y dos voluntarios de la Fundación.

La Fiscalía les acusa de expoliar a enfermos de alzhéimer que tenían bajo su tutela más de 8 millones de euros a través de transferencias "injustificadas", participando durante varios años en "un plan" para desvalijar el patrimonio de sus tutelados después de que los juzgados de primera instancia de Madrid otorgaran a la fundación la condición de tutora de distintas personas.

En la lectura de los informes finales, el Ministerio Fiscal mantuvo para el principal acusado, el exdirector de la Fundación, la petición de seis años de prisión, pero modificó su condición de autor del delito por la de cooperador necesario, ya que considera a la que era presidenta, Blanca Clavijo, fallecida en 2014, la principal autora del plan delictivo.

La exabogada de Afal, Mercedes M., para la que la Fiscalía pedía inicialmente 5 años de prisión por apropiación indebida, ha visto reducida esta solicitud a un año ya que la considera también cooperadora necesaria del delito de apropiación indebida.

Durante la última sesión celebrada este lunes la letrada ha hecho uso de su derecho a la última palabra para reiterar su inocencia y, conmocionada ante el tribunal, ha declarado que no entiende su acusación en esta causa "ni entendería una condena en hechos en los que no he participado".

También ha querido dejar constancia de los daños que le ha causado este procedimiento y ha explicado a la Sala que sufre depresión desde hace 7 años y que todas sus cuentas están embargadas: "No puedo abrirme una cuenta bancaria ni puedo tener tarjeta de crédito ni de débito, ha subrayado.

En cuanto al acusado Rafael N., marido de la difunta presidenta, la Fiscalía solicita dos años y medio de prisión como cooperador necesario, y ha descartado que fuera ajeno a lo que ocurría en la entidad.

Otros dos exvoluntarios acusados en este procedimiento, J.A.F y M.E.J, han llegado a un acuerdo de conformidad por el que aceptan 3 meses de prisión por un delito de falso testimonio, según han precisado a Efe fuentes jurídicas.

El Ministerio Público ha eximido de responsabilidad civil subsidiaria a las entidades bancarias desde las que se realizaron las transferencias puesto que entiende que tanto las personas como las firmas de los documentos estaban autorizadas.