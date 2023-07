Visto para sentencia el juicio contra los exintegrantes de ETA 'Ata' y 'Sahatsa' por el asesinato de Giménez Abad

La Fiscalía asegura que "todas las pruebas acreditan sin duda alguna" que fueron los autores del atentado

El juicio que se ha seguido en la Audiencia Nacional por el asesinato del que fuera presidente del PP en Aragón en mayo de 2001 Manuel Giménez Abad contra los exintegrantes de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', y Miren Itxaso Zaldúa ha quedado visto para sentencia.

La sesión celebrada este lunes ha servido para escuchar los informes finales de todas las partes. Los dos acusados, por su parte, han descartado en última instancia hacer uso de su derecho a la última palabra. "No tengo nada que añadir", ha asegurado 'Ata'.

La Fiscalía, que pide una condena de 30 años para sendos acusados, ha asegurado este lunes que "todas las pruebas practicadas" durante la vista oral "acreditan sin duda alguna" que ambos "son autores del asesinato" de Giménez Abad perpetrado en Zaragoza.

Durante la exposición de su informe final, la representante del Ministerio Público ha querido "dejar claro" que la muerte del político 'popular' fue "sin duda un delito de asesinato y nunca un homicidio".

En este contexto, ha recordado que el político fue disparado por la espalda y que, una vez en el suelo, fue rematado. "Así ha quedad ratificado por la declaración de su hijo (...) Así lo han ratificado los médicos forenses", ha añadido.

LAS PRUEBAS

La fiscal también ha apuntado que el asesinato fue "cometido por personas que actuaban en nombre de ETA", como ha quedado "expuesto" por la Guardia Civil en sus informes. En este sentido, ha indicado que "tanto el arma como la munición se corresponde con los que usaba" la banda en esa época para realizar sus acciones.

A lo largo de las casi dos horas en las que ha defendido su informe, la Fiscalía ha recordado que tanto el reconocimiento fotográfico efectuado por Borja, el hijo de Giménez Abad, como las declaraciones de los testigos protegidos y los informes periciales corroboran que 'Ata' y 'Sahatsa' habrían sido los autores del ataque.

"Desde el principio su hijo dice que cuando disparan a su padre se da la vuelta y ve al asesino, y le da tiempo a dirigirle unas palabras", ha recordado el Ministerio Público. "Yo le vi perfectamente la cara", llegó a asegurar el primogénito de Giménez Abad en su declaración judicial.

A este respecto, el Ministerio Fiscal ha puesto de relieve la "certeza en la descripción" de 'Ata' por parte del hijo del político "desde el primer momento". "Fue impecable", ha añadido.

Por su parte, la representación de la familia de Giménez Abad ha hecho suyo el informe de la Fiscalía y ha solicitado una sentencia condenatoria para 'Ata' y 'Sahatsa' al considerar "acreditado" que ambos perpetraron el asesinato del exdirigente del PP.

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, la abogada Carmen Ladrón de Guevara ha asegurado que las acusaciones han "conseguido poner encima de la mesa prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia y condenar a los dos acusados".

"Es cierto que la familia llevaba mucho tiempo esperando este momento, y el hecho de haber llegado al juicio a las victimas cierta reparación les aporta. Lo que esperamos es que la reparación sea completa, se haga Justicia y la sentencia sea condenatoria", ha apostillado.

CUESTIONAN EL TESTIMONIO DEL HIJO DEL ASESINADO

La defensa de Carrera Sarobe ha centrado su informe en cuestionar que el hijo de Giménez Abad ofreciese un testimonio veraz. "Cualquier persona en su posición, que necesita identificar al autor de los disparos que mataron a su padre, puede convencerse de que la identificación realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está en lo cierto", ha sostenido.

En esta línea, la letrada de 'Ata' ha asegurado que existe la posibilidad de que el hijo del dirigente, "incluso de manera incosciente y no sopesada identificase el recuerdo de esos hechos con el rostro" de Carrera Sarobe.

"Los muertos precisan de todo respeto, pero para hacer Justicia hace falta un proceso con todas las garantías", ha continuado, poniendo el foco en la "incidencia que las noticias publicadas" sobre la supuesta participación de 'Ata' en el atentado tuvo en la posterior declaración del hijo de Giménez Abad.

Su defensa, que ha dejado claro que no discuten la pertenencia de 'Ata' a la banda terrorista, ha incidido en que el exdirigente "no tiene necesidad de mentir sobre su participación en estos hechos" en tanto que "es público y notorio que está condenado a dos cadenas perpetuas en Francia".

Así las cosas, la letrada de 'Ata' se ha preguntado si no existirán "intereses personales en favorecer a la familia de la víctima contribuyendo a la condena de un acusado o para que" el asesinato de Giménez Abad "deje de ser uno de los asesinatos" de ETA "sin esclarecer".

A su vez, el abogado de 'Sahatsa' ha sostenido que su defendida "no estuvo en Zaragoza". "Y creo que lo hemos demostrado. Mire la dificultad que se nos propone", ha lamentado, recordando que se han aportado pruebas de que no estuvo en la ciudad en el momento de los hechos.

"Hemos traído fotos, testimonios, citas médicas... ¿que miembro ilegal de ETA se va a cenas, cumpleaños, fiestas, monte...?", se ha preguntado, asegurando "que nadie lo ha puesto en duda. "Lo que más me preocupa es que nadie lo ha comprobado. No es compatible la figura del coordinador con la vida que hacía", ha apostillado.

Por último, el letrado de Zaldúa ha sostenido que "algunos peritos saben" que su representada no participó en el atentado. "¿Qué se quiere, la verdad judicial o la verdad material? ¿Nos vamos a conformar con condenar a gente que no ha sido? Va a haber algo que no va a ocurrir nunca. Nunca va a venir nadie a reconocer hechos que no se han cometido", ha zanjado.