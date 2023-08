El violinista Ara Malikian actuará en el Centro Niemeyer el 10 de diciembre

El violinista hispano-libanés Ara Malikian regresará al Auditorio del Centro Niemeyer el próximo 10 de diciembre, en el marco de su nueva gira internacional. El concierto tendrá lugar a las 20.30 horas y las entradas se podrán adquirir a partir de este jueves.

Malikian visitará así por tercera vez el centro cultural avilesino con su 'The Ara Malikian World Tour'. Según ha indicado el Niemeyer en nota de prensa, este nuevo viaje musical es, en palabras del propio artista, "el resultado de ver crecer a mi hijo, el resultado de mi crecimiento a su lado; es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él".

"En definitiva, un homenaje a los niños, esos seres auténticos, salvajes, tiernos y sinceros, que no tienen miedo a equivocarse, que son expresivos, libres como los pájaros, y quienes sus acciones están repletas de arte", han explicado.

Las entradas tendrán un precio único de 50 euros y se pueden adquirir en la taquilla y página web del Centro Niemeyer y las recepciones de Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) y CITPA (Oviedo).