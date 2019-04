Villegas pide a Casado que no se dé por vencido y apoye el cambio con Rivera

El secretario general de Ciudadanos y candidato al Congreso por Almería, José Manuel Villegas, ha pedido al presidente del PP, Pablo Casado, que "se anime un poco, que no se dé por vencido" y acepte la "mano tendida" de la formación naranja para "echar a Pedro Sánchez" y hacer presidente a Albert Rivera.

"Tenemos claro que hay que echar a Sánchez, que Ciudadanos va a ganar las elecciones pero no tendrá mayoría absoluta y tendremos que buscar apoyos. Por eso le hemos tendido la mano al PP", ha dicho Villegas durante su intervención en un acto en el Teatro Cervantes de Almería.

"Está apagado, dice que llegamos tarde. No hombre, no. Ánimo. Si vosotros no podéis, si el PP está cansado, si lleva muchas mochilas, corrupción a cuestas, nosotros no. Somos jóvenes, no tenemos mochilas", ha reiterado Villegas, quien ha subrayado que Cs liderará el cambio de Gobierno en España.

Ha sostenido que votar a Cs es votar por la "libertad y la igualdad" y por un nuevo proyecto para el paí, ya que el del PP y el PSOE "está agotado, ha llevado a la desigualdad".

Ha asegurado que Rivera será un presidente capaz de escuchar a la gente y saber "cuáles son las necesidades de este país" y que ha "luchado de forma valiente en sitios muy complicados por la libertad y la igualdad de los españoles".

Villegas ha sostenido que cuentan con el mejor candidato, el mejor equipo y propuestas "serias" para un proyecto "común, reformista, moderno, que mira al futuro".

También ha dicho que Pedro Sánchez es el "principal problema de España" y que ningún país puede permitirse "tener un presidente sin escrúpulos".

"Sánchez no tiene escrúpulos y está dispuesto a cualquier cosa para mantener en el poder. Si Rufián le pide el Ministerio de Educación, pondrá en sus manos la educación del país. Si Iglesias le pide el del Interior, pondrá en sus manos la Policía. Si el PNV pide más privilegios, se los concederá, como ayer, a cambio de unos votos", ha declarado.