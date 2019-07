Villegas dice que la reunión en Murcia era para explicar a Vox el acuerdo con el PP, pero que no están negociando

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la reunión que su partido ha mantenido este jueves en Murcia con el PP y Vox ha sido únicamente para "explicar" al partido de Santiago Abascal el acuerdo de gobierno que han firmado los 'populares' y la formación naranja.

"Ha sido una reunión para explicar a Vox el acuerdo de gobierno que tenemos firmado entre Ciudadanos y PP en Murcia" y "solicitarles que dejen de bloquear la situación, de hacerle el juego al PSOE y a Podemos, y permitan que haya ese gobierno en el que estará Cs", ha declarado a los periodistas en el Congreso.

Villegas ha subrayado que "no se está negociando ni gobierno ni acuerdo de gobierno" con Vox y que el pacto suscrito por PP y Cs "está cerrado". Además, ha aclarado que el encuentro mantenido este jueves no supone un incumplimiento de las pautas de negociación marcadas por la Ejecutiva de Ciudadanos tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

"Sentarse o no no es lo que marca la situación", ya que lo que prohibió el Comité Ejecutivo era "llegar a gobiernos de coalición tripartitos" y eso, "por supuesto, no está encima de la Mesa en Murcia", donde "ni siquiera se está negociando un acuerdo de gobierno", ha manifestado.

Según ha indicado, Cs ya dejó claro que no descartaba "explicar a los demás partidos", incluido Vox, los pactos que pudiera firmar con el PP, ya fuera enviando el acuerdo por correo electrónico o, como en Murcia, explicándoles personalmente el contenido y pedirles que permitan la investidura del candidato a presidente autonómico, en este caso el 'popular' Fernando López Miras.

El secretario general de la formación naranja ha defendido que junto al PP han elaborado "un buen programa de gobierno para los murcianos" que incluye bajadas de impuestos, la eliminación de "chiringuitos" políticos, limitar los cargos de libre designación y ayudas para universalizar la educación de cero a tres años.

VOX "SERÁ RESPONSABLE DE SU VOTO"

Para que esto se ponga en marcha, solo hace falta "que Vox se abstenga", ha afirmado, advirtiendo de que este partido "será responsable de su voto" y tendrá que explicar su posición a su electorado.

En la primera votación, Vox rechazó la investidura de López Miras, y este jueves por la tarde se celebrará la segunda. Sin embargo, tras escuchar a Villegas negándose a firmar un acuerdo con ellos, el partido ultraconservador ha dicho que si la situación sigue igual, volverá a votar "no".

Villegas no ha querido comentar la posibilidad de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos como alternativa a la alianza del centro-derecha y ha dicho que "todo lo que sea bloquear" un gobierno "liberal, centrado y moderado" de PP y Cs es "dar alas al PSOE y a Podemos".