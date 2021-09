Villarroel pide a Tudanca que "empuje" porque no negociar el futuro de la sanidad en CyL "ya no es una opción"

Reivindica la responsabilidad de Cs frente a los grandes partidos, a los que acusa de hacer electoralismo con la sanidad para conseguir votos

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, ha advertido al secretario del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, de que no sentarse a negociar el futuro de la sanidad en la Comunidad Autónoma "ya no es una opción" ya que se trata de un "problema enquistado" que sólo se puede afrontar "con valentía" y con "sinceridad" hacia los ciudadanos.

"Que empuje por desenquistar este problema y por solucionarlo porque no podemos seguir dando patadas para adelante", ha pedido Villarroel quien, en una entrevista con la agencia Europa Press, ha hecho un llamamiento a Tudanca para que "por una vez" demuestre que le importa su Comunidad Autónoma y acepte "sentarse con sinceridad" para hacer sus aportaciones en el reto común de buscar "la solución más adecuada" que permita dar "un servicio sanitario de calidad a todos los ciudadanos".

"No sentarse creo que ahora mismo ya no es una opción, no es una opción", ha reiterado la política liberal que ha aconsejado al secretario autonómico del PSOE que dialogue y que no se limite a "quejarse por detrás" desde el convencimiento de que los votantes socialistas también se lo agradecerán.

Villarroel se ha mostrado segura de que se puede llegar a un consenso en una materia en la que, según ha afirmado, los representantes de Ciudadanos han demostrado su capacidad para dialogar y para llegar a acuerdos y sin levantarse de la mesa a pesar de que, en ocasiones, "es muy duro" porque las discusiones se pueden demorar "muchos días".

"JAMÁS NOS LEVANTAREMOS DE LA MESA"

"Desde luego que por nosotros no va a ser que no lo haya. Nosotros jamás nos levantaremos de la mesa hasta que lleguemos a un punto de encuentro porque, además, siempre lo hay", ha garantizado para añadir: "No somos personas ni un partido político que venga a mirar para otro lado. No sabemos hacer esto".

"El sistema ya no se sostiene más y ellos, los grandes partidos, lo saben", ha añadido Villarroel que no ha dudado en calificar de "lamentable y un poco triste", además de "poco sensato" y "no responsable", que se haya intentado hacer política con "un tema tan delicado" como la salud, un reproche que ha lanzado tanto al PSOE como al PP, el socio de Gobierno de Ciudadanos, "los clásicos partidos del bipartidismo" a los que ha acusado de pensar "sólo en votos y en medidas electoralistas".

Preguntada en concreto sobre si está diciendo que el Grupo Popular sólo pensaba en votos y en medidas electoralistas cuando el pasado 7 de septiembre apoyó la PNL del PSOE para retirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria, lo que derivó en un "malentendido" entres los socios de Gobierno, la coordinadora de Ciudadanos ha respondido que no puede opinar lo que estaban pensando ese día PP ni PSOE.

"Será algo que tendrán que contestar ellos --si pensaban en votos-- pero yo creo que los dos partidos saben perfectamente que esto hay que solucionarlo y yo creo, espero y deseo que tengan la voluntad de sumarse al carro y, ya que Ciudadanos aporta la valentía para poder solucionar el problema, creo que al final habrá unidad en este sentido y que pensarán primero en la gente y no en los partidos y esto saldrá adelante para mejorar la calidad de vida y el servicio. Yo creo que va a ir en esta línea y espero que así sea, la verdad", ha sentenciado.

Dicho esto, ha tachado de "superflua" la discusión sobre si existe o no el plan de reestructuración que se acordó retirar ya que, según ha defendido, la Consejería de Sanidad ha planteado "unas conclusiones muy claras" tras un trabajo "muy bien hecho" que ha salido adelante tras escuchar "a todos los sectores". "Son muy realistas --las conclusiones-- no se pueden obviar y hay que sacarlas adelante", ha aseverado.

"Les cuesta cambiar", ha insistido Gemma Villarroel, quien tras admitir que la sociedad en general es "reacia a los cambios, aunque sean para mejorar", ha destacado la "responsabilidad" y la "valentía" de Ciudadanos para solucionar el problema de la sanidad haciendo "lo correcto" aunque "a veces quite votos", ha asumido, si bien ha considerado que los castellanos y los leoneses lo sabrán valorar "tarde o temprano".

Gemma Villarroel ha recordado que Ciudadanos llegó a la política tanto autonómica como nacional "pensando más en las personas que en los sillones" y con el objetivo de mejorar las cosas a través de perfiles profesionales, como es el caso de la médico de familia Verónica Casado en Sanidad, "la mejor valorada en las encuestas", ha significado.

"¡Ya está bien de política arcaica que piensa sólo en votos!", ha exclamado la coordinadora autonómica de Ciudadanos que ha respaldado la "gran labor" de la consejera de Sanidad en los dos años de Legislatura en los que, según ha defendido, la doctora vallisoletana ha tenido que hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus "con dedicación y esfuerzo" por lo que ha lamentado el "trato vejatorio" que, a su juicio, está sufriendo Casado por una parte de la oposición.

RESPALDA A CASADO Y RECUERDA QUE NO ES FÁCIL TOMAR DECISIONES

Villarroel ha sido tajante al rechazar una posible dimisión por parte de la consejera y ha reclamado "respeto" porque la política "no es un circo". "A nadie nos gusta equivocarnos. No ha sido nada fácil tomar decisiones en una pandemia mundial", ha apuntado la coordinadora de Ciudadanos que ha recordado a la oposición que todos en la vida cometemos errores porque "es imposible alcanzar la perfección".

"Respetando a los demás también te respetas a ti. ¡Qué ejemplo estamos dando a la sociedad!", se ha preguntado también la política liberal que ha insistido en que la premisa de Ciudadanos será "trabajar, mejorar y acertar" en sus propuestas en los dos años que quedan por delante y en los que no prevé cambios en los departamentos que gestionan los naranjas en la coalición de Gobierno con el PP.