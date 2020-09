Villarejo recuerda que en 2012 advirtió a Cospedal con "buscar la ruina a todos, el primero al barbas"

Recomendó al ex UCAO García Castaño utilizar la información obtenida en 'kitchen' a modo de chantaje

El comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo recomendó en febrero de 2017 ante el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño -ambos investigados en la pieza 'Kitchen' del caso 'Tándem-- utilizar la información obtenida en esta operación a modo de chantaje contra sus superiores.

En ente contexto, recordó que María Dolores de Cospedal le había conminado a no delatar a nadie en relación con una operación realizada en 2012 relativa al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. "Y yo, ¿Cómo que no? Os busco la ruina a todos, y el primero al 'barbas'", en alusión al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Esta conversación obra en el informe de 56 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ministerio Público ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. En él se pide la imputación de Cospedal, su esposo Ignacio López de Hierro y también del exministro Jorge Fernández Díaz por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

En el marco del diálogo entre ambos, García Castaño se muestra molesto con sus superiores y Villarejo le reconoce que "la Cospe" le sigue atendiendo, que le molesta que altos cargos en el Partido Popular se estén "poniendo de perfil" respecto a la operación desarrollada contra Bárcenas a través de su chófer, Sergio Ríos.

"¿La Cospe qué te dice de todo ésto?", pregunta García Castaño al comisario, que responde: "No, la Cospe tal, que no se qué, que ya hablaron con el Presidente, que el Presidente tal...ehhh...yo...".

Más adelante, Villarejo recomienda a su compañero que le mueva la idea de que le "busca la ruina" al ministro (Jorge Fernández Díaz) y al secretario de Estado (Francisco Martínez), y pone como ejemplo lo que hizo en 2012 "cuando el tema de Ignacio González, que me dijo el Cosidó (Ignacio, que fue director general de la Policía) me das la información y no se qué lo mandé a cagar y tal y cual...".

PAPELES QUE COMPROMETEN "AL PRESIDENTE"

"Yo que tú macho, con toda la información que tienes, con todo el éste, que has contratado los canutos, que tal,...no me jodas tronco si lo tienes todo", le dice Villarejo a García Castaño.

"Una operación para coger, una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al Presidente, no me jodas macho, ¿Eso qué es? Yo que tú, de verdad, sacaba los dientes".

Más adelante, le sugiere decírselo "a Paco" (Francisco Martínez). "Dile, oye voy a tirar para adelante con el tema del 'cocinero', denominación con la que se referían a Sergio Ríos.