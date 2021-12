Villarejo da la razón al policía que dice que le purgaron por la 'guerra de comisarios' pero se desmarca de la maniobra

El comisario jubilado asegura que ya estaba en la cárcel cuando se produjeron los hechos: "No es mi culpa"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha avanzado que este lunes, en su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid como investigado en el marco de la 'guerra de comisarios', dará la razón al inspector Rubén Eladio López, el autor de la querella por la que ha sido citado, porque coincide con él en que le "depuraron", si bien ha asegurado que él no formó parte de esas maniobras, recordando que entonces estaba en la cárcel.

"Yo le voy a dar la razón, le voy a decir que estoy de acuerdo con que no tenían que haberlo depurado, pero que yo no tengo la culpa, yo estaba en la cárcel. Es que al final me van a atribuir todo y yo soy una de las víctimas", ha dicho Villarejo en declaraciones a la prensa a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

El policía retirado incluso ha indicado que entiende el "enfado" de López porque "es cierto que el señor se la ha jugado". "Es el primero que comenzó a investigar (la 'Operación Nicolay') y a cometer todo tipo de falsificaciones", ha sostenido.

Villarejo ha enfatizado que López "ha hecho de todo". "Lo llevan con el señor Ábalos y luego con las maletas", ha apostillado, sin entrar en detalles, en alusión a la etapa del querellante como director de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento.

"De verdad que no es justo que se lleve otro los méritos cuando él es el que se ha jugado la vida, por así decirlo, (...) pero yo no tengo la culpa", ha insistido el comisario.

A su juicio, si él y su mujer, Gema Alcalá, que comparecerá el martes por esta misma querella, están como investigados es por su impacto mediático, señalando que "es poco serio" porque supone "tomarle el pelo a los tribunales de justicia".

La declaración de Villarejo se enmarca en un serie de testificales que ha celebrado la magistrada Josefa Bustos después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reactivar la causa, iniciada con la presentación de la querella en 2018.

En este procedimiento que figuran como querelladas una veintena de personas, entre las que se encuentran el propio Villarejo, ex responsables de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias 'El Pequeño Nicolás'.

Su comparecencia en Plaza de Castilla tiene lugar en pleno receso del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las piezas separadas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' de la macrocausa 'Tándem', por las que Villarejo se enfrenta a 109 años de prisión.

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2014, cuando la Unidad de Asuntos Internos --dirigida entonces por Marcelino Martín Blas-- empezó a investigar a 'El Pequeño Nicolás', tras conocerse que se hacía pasar por un alto cargo, para determinar si había contado con la colaboración de efectivos policiales. La 'Operación Nicolay' se encomendó al Grupo IX, encabezado entonces por López.

Después de la detención de Gómez Iglesias, --conforme al relato de la querella-- sus declaraciones, la documentación intervenida y el desarrollo de la investigación permitieron acreditar el nexo entre 'El Pequeño Nicolás' y Villarejo y la vinculación de ambos a "hechos de naturaleza criminal junto a terceros".

Entonces, Villarejo se habría servido de una serie de miembros de la cúpula policial, entre los que estaría el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Francisco Javier Migueláñez, para intentar sabotear las investigaciones de López, "boicot que con el tiempo se revelará como una acción conjunta realizada por quienes se constituyeron en organización o grupo criminal destinado a presionar, coaccionar y, en definitiva, acosar y represaliar al inspector".

En concreto, López señala a Migueláñez como uno de los responsables, junto al ex titular de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Florentino Villabona, de que no se le concediera la plaza de jefe de grupo de Asuntos Internos, cargo que había estado desempeñando en comisión de servicios antes de incorporarse a la comisión judicial del caso 'Nicolay'.

La denominada 'guerra de los comisarios' se ha investigado en varios juzgados madrileños a raíz de distintas acciones judiciales. De hecho, no es la primera vez que Villarejo declara en el marco de la misma.

Recientemente, el propio Martín Blas ha solicitado al juez de 'Tándem' que sume una nueva pieza separada a las más de treinta que componen esta macrocausa para investigar en una línea propia el plan que, según denuncia, habría orquestado Villarejo para defendestrarle, precisamente, por las pesquisas que dirigía contra él.