Villarejo pide suspender la declaración del exchófer de Bárcenas por ser secreta

El excomisario José Villarejo ha pedido al juez del caso Kitchen que suspenda la declaración del exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, por haberla acordado en el marco de una pieza secreta de esa causa -impidiendo su asistencia a las partes- pese a que la comparecencia se produce a petición propia y afecta a la totalidad del caso sobre el espionaje al extesorero del PP.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Villarejo, que ostenta el abogado Antonio José García Cabrera, hizo este martes esta petición al juzgado, que finalmente ha mantenido la citación de Ríos, que ha llegado a la Audiencia Nacional con tres cuartos de hora de antelación y tapado con un casco de moto para ocultar su rostro.

El abogado defiende que no permitir la asistencia al resto de las partes -solo fiscales y abogado de la defensa del chófer-, vulnera derechos a su defendido, dado que se trata de "una declaración voluntaria y de carácter general que afecta a toda la causa investigada y que no responde a una investigación parcial y concreta de la causa previamente declarada secreta".

Critica por ello que no se le hubiera notificado la citación de Ríos e insiste en que no "se puede privar a las partes de su presencia e intervención en esa declaración" voluntaria "en una causa que ya no está declarada secreta" y por eso "no puede realizarse a espaldas de las partes".

Y es que considera que la declaración de Ríos "no se va a limitar a un aspecto concreto de una posible subpieza secreta que podría justificar muy excepcionalmente su práctica sin intervención de las partes, y limitada sólo a concretas cuestiones cuya investigación previamente sea declarada secreta".

Así, teniendo en cuenta que el secreto de la pieza Kitchen, la número 7, se levantó el pasado septiembre, no es posible sustraer la declaración del exchófer "al conocimiento e intervención de las restantes partes, ni aún en el caso de que hubiera alguna subpieza secreta, porque reiteramos las preguntas y manifestaciones voluntarias del investigado van a ser generales y no limitadas a una parte secreta de la investigación".

Lamenta también "el secretismo que preside la actuación del órgano instructor en todo el proceso" como "norma general", que ha llevado a mantener el secreto de todas la piezas "hasta momentos muy avanzados de la instrucción", realizándose "prácticamente" todas las diligencias y declaraciones "sin intervención de las partes".

Ríos, que supuestamente actuó como confidente policial en la supuesta operación puesta en marcha en 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentos, pidió declarar de nuevo de forma voluntaria tras haber cambiado de abogado.

Lo hizo además días después de la comparecencia también como imputados del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y del que fuera su segundo, Francisco Martínez, cuyas discrepancias, que les llevaron a enfrentarse en un careo radican en si hablaron o no entre ellos del chófer, como demostrarían unos mensajes que, según el exsecretario de Interior, se intercambió con el exministro, quien niega haber sabido nada de esta operación.