Villarejo pide que testifiquen Sánchez, Marlaska o Delgado por sus "manifestaciones incriminatorias" contra él

Su defensa también llama como testigos a Rajoy, Cospedal o Fernández Díaz para aclarar quién sería realmente el comisario

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado este viernes al tribunal que le juzga por tres piezas separadas de 'Tándem' que "altas autoridades del Estado", entre las que ha mencionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; testifiquen por las "manifestaciones incriminatorias" que han realizado contra él.

El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha considerado que deben testificar para explicar por qué se han referido al comisario jubilado como un "corrupto", refiriéndose en concreto a un reciente discurso de Sánchez en Naciones Unidas.

"Estamos hablando de declaraciones públicas, nada más y nada menos que en la ONU, pues que den explicaciones, (que digan) qué pruebas tenían de que Villarejo era un corrupto. Que lo digan aquí, no vale decirlo allí", ha reclamado.

También ha exigido que sean llamados como testigos el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ex ministros María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, así como el que fuera secretario de Estado de este último, Francisco Martínez.

Asimismo, ha considerado necesario escuchar como testigos al también ex presidente Felipe González, su ex ministro de Interior José Luis Corcuera y a su ex secretario de Estado Rafael Vera.

Todos ellos, ha justificado la defensa de Villarejo, para arrojar luz sobre quién era realmente el comisario, incidiendo en la tesis de que trabajó en todo momento para el Estado, por lo que, si su grupo empresarial era una "organización criminal", el Estado también lo sería por usarla.

Con esta misma pretensión ha pedido que testifiquen los fiscales Eduardo Torres Dulce y Javier Zaragoza, mientras que a fin de "saber cómo se gestó" la causa en su contra ha llamado a los fiscales Manuel Moix y Antonio Salinas y a los jueces de la Audiencia Nacional Diego de Egea, Alejandro Abascal y Fernando Andreu.