Villarejo pide citar como testigos a Sánchez, Marlaska y a la fiscal general

La defensa del excomisario José Villarejo ha detallado este viernes al tribunal que juzga el caso Tándem la larga lista de testigos que propone para el juicio, entre los que figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro Fernando Grande-Marlaska y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Nombres que ya propuso sin éxito hace meses a la Sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga tres presuntos encargos de espionaje al comisario, y que ha reiterado en la jornada de este viernes, en la que está exponiendo sus cuestiones previas.

A ellos se suman otros como el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; varios de sus ministros -María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz-, así como algunos antiguos miembros de la cúpula fiscal y diversos jueces de la Audiencia Nacional.

El abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, ha argumentado que Pedro Sánchez, Grande-Marlaska y Delgado deben testificar en el juicio por las críticas que vertieron sobre su cliente en intervenciones públicas, donde, según ha manifestado varias veces el abogado, le han llamado "corrupto y chantajista".

También quiere que testifique Rajoy para que se aclare por qué Villarejo tenía su móvil personal, según la versión del excomisario; mientras que cree que la versión de los exministros Fernández Díaz y José Luis Corcuera, y del expresidente Felipe González podrían acreditar que prestó servicios para diferentes Gobiernos a lo largo de los años.

El abogado ha ido así enumerando, una por una, todas las personas que quiere que declaren en su primer juicio en la Audiencia Nacional y ha incluido jueces como Diego De Egea, el primer instructor de su caso; Alejandro Abascal, que fue juez de refuerzo del magistrado que le investiga; y Fernando Andreu.

Antiguos representantes de la cúpula fiscal como el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix; el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza; o el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Duce también forman parte de la lista que ha desgranado ante el tribunal.

No ha olvidado tampoco al exjefe del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán, con quien mantiene una enemistad reconocida, y al ex número dos de la Policía Eugenio Pino.

Más allá de estas peticiones, el abogado ha seguido defendiendo la necesidad de enjuiciar las tres piezas que se juzgan del caso Tándem con la principal o enviarlas a juzgados ordinarios, y ha recordado a la Sala que recientemente ha puesto en duda su competencia para juzgar al excomisario de Barajas Carlos Salamanca, único procesado junto a un empresario en la pieza 1.

"La Tándem es el señor Salamanca y el señor Villarejo" ha resaltado.

Ha recordado que en dicha resolución, en la que la Sala pregunta a las partes si debe derivar la pieza 1 a los juzgados ordinarios, considera que pese a que Salamanca fue detenido junto a Villarejo en 2017, los dos acusados de esa pieza "ninguna relación tienen con los principales implicados en el resto de las piezas separadas" y de ello "se deduce" que "ninguna vinculación pudiera tener con las piezas separadas generadas en la misma causa".

"¿Pero cómo van a ser hechos distintos si todo empieza con el caso Tándem?", se ha preguntado el letrado.

Ha aludido también a un escrito de la Fiscalía donde pide acumular a la pieza principal la número 8, relativa a un informe sobre un empresario en el contexto de una disputa económica que mantenía con una mujer, que fue la que encargó a Villarejo dicha investigación.

Para la Fiscalía, según el escrito al que ha tenido acceso Efe, la ausencia de indicios de delito por parte de la investigada que hizo el encargo "hace desaparecer los elementos que en su momento hicieron necesaria la formación de una pieza separada de la pieza principal".

Según la defensa de Villarejo, "el único argumento" que ahora da Anticorrupción, que hasta ahora la "había venido acusando" es que supuestamente la contratante desconocía la condición policial de su cliente.

Este nuevo punto de vista, ha añadido, condiciona las tres piezas que se juzgan, ya que "el hecho de que lo sepa o no el contratante, siendo los mismo delitos, las mismas personas cambia la naturaleza del proceso, de modo que esto se pueda juzgar separadamente y no ese caso".

"¿Cómo se va enjuiciar el tronco en otro tribunal que no es la Audiencia Nacional y las ramas aquí?", ha cuestionado el letrado.