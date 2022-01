Villarejo niega haber sido contratado por el marido de Ana Rosa y justifica que fue un "favor personal"

El excomisario José Manuel Villarejo ha negado este martes haber sido contratado por el marido de la periodista Ana Rosa Quintana para un trabajo de espionaje y ha dicho que fue un "favor personal" que le pidió su "buena amiga" para que resolviese una "metedura de pata" de su pareja.

En esos términos se ha referido el antiguo policía a este asunto en el juicio de la Audiencia Nacional donde se enfrenta a una petición de más de cien años de cárcel por tres presuntos encargos de espionaje.

Uno de ellos es el denominado Pintor, que fue encargado por los empresarios Fernando y Juan Leocadio Muñoz -este último pareja de la periodista- para investigar a una persona y a su abogado después de que cambiasen su estrategia procesal en una causa donde estaba acusado con Fernando.

Ambos empresarios reconocieron ayer la contratación de Villarejo y el pago de 20.000 euros, si bien el excomisario ha asegurado que "no hubo ninguna contratación, ni ningún precio, ni facturación" y les ha acusado de mentir para llegar a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de atenuantes.

De acuerdo con la versión de Villarejo, fue un "favor personal" que le pidió su "buena amiga Ana Rosa Quintana", quien estaba "desesperada de las torpezas de su marido" y que le pidió ayuda "con la metedura de pata que había metido su maridito, como ella decía, y su hermano". "Yo ahí, idiota de mí, me echo a la mochila los problemas que tienen mis amigos", ha continuado.

"¿Dónde está el encargo? ¿Dónde está Cenyt facturando?", se ha preguntado el excomisario tras asegurar que no recibió dinero por ello. Ha dicho que fue Juan Muñoz y no su hermano -como estos declararon ayer- quien le pagó 20.000 euros, pero no para uso personal sino para sufragar los servicios de dos miembros del CNI que actuaron como detectives.

Villarejo ha señalado que la periodista le dijo que la familia de su marido, que tenía una constructora, "tenía que conseguir dinero negro para pagar las licencias de obras" y que además estaban siendo chantajeados por Mateo Martín Navarro y su abogado, el juez inhabilitado Francisco de Urquía -presuntas víctimas del espionaje que se juzga- en una causa por delito fiscal en la que estaban acusados Martín Navarro y Fernando Muñoz.

En este punto ha aludido a un vídeo, que presuntamente se integró en el informe de espionaje elaborado para los hermanos Muñoz, en el que Turquía saldría consumiendo cocaína, y ha negado que pretendiese utilizarlo en su contra, sino que sólo le sirvió como un "rearme moral" porque los empresarios estaban "aterrorizados", y que en cualquier caso estaba en Internet.

Ha explicado que la existencia de ese vídeo era algo "público y notorio en la Costa del Sol" y que estaba colgado en YouTube.

El fiscal le ha recordado que cuando habló con los hermanos Muñoz les dijo que les iba a conseguir un vídeo del CNI, a lo que ha respondido que eso lo diría porque se tenía que tirar un poco "el pisto", pero que no lo recordaba.

En cuanto a que guardara una copia de ese vídeo en su casa ha dicho que seguramente era porque él como agente de inteligencia "exhaustivo" se quedaba con todo aquello a lo que tenía acceso. "Ya lo han visto, unos 30 theras", ha señalado irónico.

También ha vuelto a negar que grabase las conversaciones que mantenía con sus clientes, y ha dicho que el CNI tenía "muchísimo interés en personajes tan relevantes y mediáticos como Ana Rosa", máxime -ha dicho-, cuando estaba "perfectamente enterada de la Operación Gamba", que pretendía, según Villarejo, "atentar contra la imagen de la reina Letizia".

Y cuando, nuevamente sin ser preguntado, ha vuelto a hacer referencia a este asunto, el fiscal le ha reprochado que hable de "cuestiones de la Casa Real" en lugar de ceñirse al objeto del juicio, pero la juez Murillo ha estimado que está en su derecho de defensa.

A lo largo de este bloque del interrogatorio, Villarejo, tal y como ha adelantado cuando entraba al juicio, se ha mostrado especialmente beligerante cuando el fiscal le ha preguntado por su hijo, acusado también en esta pieza.

Ha asegurado que lo han utilizado como forma de presionarle y ha lamentado que Juan Muñoz "mintiera" en su declaración y le involucrara en este asunto para conseguir un acuerdo con Fiscalía.

"Lo siento por Ana Rosa, pero sus hijos no son menos importantes que los míos", se ha revuelto el excomisario, que ha insistido en que su hijo se limitó a poner un cable en un lugar y salirse.

"Mi hijo lo único que sabe es que soy un idiota que me paso la vida haciendo favores a los amigos", se ha quejado el excomisario para después preguntarse: "¿qué hago yo ayudando al marido de Ana Rosa que se ha metido en un charco por blanquear?. Pues aquí estoy".

En ese momento el fiscal se ha interesado por la grabación de un vídeo en 2006 y la planificación de una coartada para atribuírselo a un tercer participante.

Ante esta pregunta el abogado de Villarejo ha protestado diciendo que ese vídeo no era objeto del juicio y que no se acusaba de su elaboración a José Villarejo Gil.

Tras apuntar a la Sala que pese a ser de 2006 no estaría prescrito porque fue en 2017 cuando se difundió a terceros, el fiscal ha querido saber si era cierto que dijo que una parte de ese vídeo había que quitarla porque salía la voz de su hijo, lo que Villarejo ha negado con un tajante: " Eso es mentira".