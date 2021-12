Villarejo espera que el tribunal acepte sus peticiones y avisa: "De lo contrario sería un juicio nulo"

Espera que la presidenta del tribunal le "permita por lo menos" defenderse y confía en su "corrección" ante los magistrados

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha confiado este miércoles antes de acudir a una nueva sesión del juicio por tres piezas separadas de 'Tándem' en que el tribunal acepte sus peticiones como la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la anulación de sus grabaciones porque "de lo contrario" será un proceso "nulo".

En declaraciones a los medios a la puerta de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, Villarejo ha recordado que en España "existe el principio de contradicción", que es la "igualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa". Eso sí, ha reconocido que de los fiscales del caso no espera "nada" porque han actuado durante la instrucción como unos "delincuentes".

"Como he denunciado, probablemente en ese enjuague que hay entre la fiscal general y el señor Stampa y todas esas cosas, decidirán que a cambio de no aceptar mi denuncia se olvidan de lo de Stampa... ya saben, estas cosas. Es muy difícil plantear que por la institución no se van a sacar a la luz las ilegalidades que se cometieron por Stampa, pero a cambio no le dan la plaza", ha sostenido.

No es la primera vez que Villarejo se refiere a las noticias publicadas en las últimas semanas en diversos medios de comunicación, y que apuntaban a que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, habría influido para que no prosperara la candidatura de Ignacio Stampa a una de las ocho plazas que salieron en la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

La decisión de Delgado de no proponer al fiscal para ninguna de esas plazas propició que, después de llevar años investigando el 'caso Villarejo' en comisión de servicios, tuviera que abandonar estas pesquisas. "Entiendo el enfado de Stampa porque, una vez que se le ha exonerado por cuestión de imagen de la institución, tenían que haberle dado la plaza", ha añadido Villarejo.

LA "QUERELLA" CONTRA LOS FISCALES

En esta línea, el comisario jubilado ha continuado explicando que ya presentó una "querella criminal" porque los fiscales, "en complicidad con el director de prisión", permitieron sus "torturas" y falsificaron "documentos donde decían que se había informado a la juez". "Y es mentira, porque la propia jueza lo ha admitido. El director dijo que sele había olvidado decir: hemos desnudado a este hombre y le hemos quitado la calefacción", ha recordado.

Así las cosas, Villarejo ha lamentado que el Ministerio Fiscal, una institución "fundamental" en tanto que se encarga de garantizar la "legalidad", esté actuando de esta manera. Es por eso que se ha encomendado al tribunal presidido por Ángela Murillo, del que espera que le "permita por lo menos" defenderse.

En este contexto, el comisario jubilado ha mostrado su convicción en que el tribunal garantice su derecho a la defensa en tanto que es a la propia Murillo a la que debe su "libertad", decretada en febrero. Desde su punto de vista, la presidenta del tribunal está "intentando que el juicio sea nulo" con alguna de sus intervenciones en las primeras sesiones.

LA VISITA DE LOS "HOMBRES DE NEGRO"

Una de ellas, ha señalado Villarejo, fue la de "no reconocer" su "derecho de defensa como abogado". "Mi impresión es que quiere que todo se anule. Pero en vez de que se declare nulo preferiría defenderme y demostrar que todo ha sido una patraña y que la verdad resplandezca", ha afirmado.

Villarejo, que ejerce como abogado de su propia defensa junto al letrado Antonio García Cabrera, ha reconocido que no entiende a Murillo. "Cuando dije soy abogado me dijo que aquí no, que aquí no puede decir lo que le de la gana. Yo no he dicho nada contrario ni he faltado al respeto", ha insistido.

A su juicio, su actitud se debe a que la presidenta del tribunal "habrá recibido la visita de los hombres de negro" después de que decidiese decretar su libertad. "Le habrán dicho: cuidado, que es muy peligroso. Se habrá predispuesto un poco, pero habrá visto la corrección que he tenido", ha zanjado.