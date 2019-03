Villarejo dice que aportará hoy toda la información que tiene sobre el 11M

El abogado del excomisario José Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha asegurado que su cliente tiene previsto aportar este jueves al juez toda la documentación que tiene sobre el 11M, a la espera de que Asuntos Internos entregue la que le fue intervenida y que se acuerde desclasificar lo que esté bajo secreto.

García Cabrera ha hecho estas declaraciones a los periodistas poco antes de que comenzara la declaración como testigo de Villarejo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para relatar su versión sobre la autoría del 11-M, en la que apunta a la responsabilidad de servicios secretos marroquíes y franceses.

"Su único ánimo es colaborar a ayudar a esclarecer las cuestiones que pudieran quedar oscuras y que el haya conocido" en su condición de policía que hacía "labores de información" y "como agente encubierto", ha expuesto su abogado.

La intención de Villarejo, ha dicho, es poner toda la información que tiene a disposición del juez para que decida si se debe investigar más a fondo.

Según García Cabrera, "en sus escritos se contienen líneas de investigación que no se siguieron, nuevas líneas de investigación, y también otras que se siguieron y quizá puedan ser complementadas y algunas modificadas".

La mayor parte de esa documentación está toda intervenida, ha explicado, y por eso ha pedido que se traiga al procedimiento "igual que se ha hecho con otras piezas de esta investigación" y ha pedido que se reclame a Asuntos Internos que busque la documentación tanto en soporte papel como audio.

"Si de verdad hay una voluntad de investigar no se puede hacer un uso selectivo de esa información.Que se traiga todo y se analice la relevancia de la misma complementada con las informaciones y con los datos y con los hechos que el va a explicar hoy y con las identidades de las personas que el investigó y que pueden estar relacionadas y que hay que seguir investigando hasta intentar esclarecer todo el atentado o lo más que se pueda", ha insistido.

También ha pedido que se desclasifiquen informes y notas que están bajo secreto para llegar al fondo de la cuestión.

Respecto a la nueva investigación del caso Villarejo que afecta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ayer se personó en la causa como perjudicado en relación a la sustracción de un móvil de una colaboradora del partido en 2016, ha anunciado que el excomisario dará una respuesta a este asunto a través de un comunicado.

No obstante, el abogado ha considerado que no se debe hacer "política con determinadas materias si hay que investigar algo que se investigue, pero no hay que mezclar" ni "politizar".