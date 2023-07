Villarejo ante una posible entrada en prisión tras su condena: "Yo no me voy a suicidar"

El excomisario José Manuel Villarejo ha manifestado su tranquilidad ante la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción pida su ingreso en prisión para empezar a cumplir la pena de 19 años de cárcel que le ha impuesto la Audiencia Nacional en su primera sentencia por el conocido como caso Tándem.

"Yo no me voy a suicidar ni en prisión ni fuera de la cárcel" ha señalado Villarejo en declaraciones a los periodistas tras serle notificada de forma oficial la sentencia.

Ha anunciado también que la recurrirá (primero ante la Sala de Apelación de la Audiencia y después si es necesario ante el Supremo) porque, según ha resaltado, sigue creyendo en el Estado de derecho y en que la verdad salga "a la luz".

Tras conocerse este lunes la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal la celebración de una "vistilla" para valorar si debe entrar ya en prisión, si bien finalmente esta no se celebrará hasta septiembre, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Al ser preguntado si temía entrar en prisión, ha manifestado que siempre ha estado a disposición de los tribunales y por eso cree que pedir ahora la prisión para él "sería retorcer el hecho del riesgo de fuga cuando saben que eso es mentira".

"No sé qué razones tienen. Espero que sea solamente para conculcar mi derecho de defensa que hasta que no he salido -refiriéndose a los más de tres años que ha estado en prisión provisional por esta causa- no he podido ejercerlo adecuadamente. Si hay otros fines lo lamentaré, lo llevarán en su conciencia", ha apuntado.

En cuanto a la sentencia en sí, y pese a que resultó absuelto del delito de cohecho -uno de los principales contra él en el caso Tándem-, ha dicho que no puede estar satisfecho "en absoluto", fundamentalmente por "la gravedad de las penas por revelación de secretos".

En este sentido ha señalado que la pena por ese delito "normalmente" es de un año o dos de prisión "y a mí me han aplicado lo máximo", cuatro años por cada delito, ha lamentado.

"El mero hecho de tener una fotocopia de un tráfico de llamadas no implica una gravedad de cuatro años" ha insistido, para después añadir que pese a ello sigue creyendo en el estado de derecho y en su inocencia "y en que la luz va a resplandecer".

No obstante y pese "a la severidad del tribunal", Villarejo ha celebrado que los magistrados hayan visto que el delito de cohecho era "un montaje urdido".

"El delito de cohecho no lo comete un policía por el mero hecho de ser policía, tiene que ser en el ejercicio de su función. Yo jamás actué como policía mientras mantenía las empresas para mi cobertura para mi trabajo de inteligencia", ha explicado.

Ha puesto como ejemplo que él tuviera un taxi, que estuviera autorizado para tenerlo, y que en alguna ocasión se saltase algún semáforo en rojo, el delito, según ha expuesto, no sería por ser taxista sino por saltarse el semáforo.

"Pese a la severidad de la sentencia", ha reiterado, ha querido también destacar la importancia de que el tribunal le excarcelara antes del juicio. "Nunca le agradeceré lo suficiente haber podido ir a juicio con la dignidad de un hombre libre y no esposado como querían mis enemigos".