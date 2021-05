Villarejo afirma en el Congreso que 'Gürtel' fue "una operación política", pero rechaza dar detalles

El diputado Santamaría (PP) se centra en preguntar al comisario jubilado por operaciones encargadas por el PSOE y se olvida de 'kitchen'

MADRID, 27 (EUROPA PRES)

El comisario jubilado e investigado por la Audiencia Nacional José Manuel Villarejo ha afirmado este jueves en el Congreso de los Diputados que "el caso 'Gürtel' fue una operación" política por la que rindió cuentas al Ministerio del Interior dirigido en su día por Alfredo Pérez Rubalcaba, "fundamentalmente a Antonio Camacho", por entonces secretario de Estado de Seguridad .

Así ha respondido, sin dar más detalles sobre el asunto, a preguntas del diputado 'popular' Luis Santamaría durante su comparecencia en la Comisión de investigación del caso 'Kitchen', un asunto que no ha sido mencionado por el parlamentario en ningún momento de su intervención. El PP se ha centrado en preguntar a Villarejo sobre su intervención en diversas operaciones que le fueron encomendadas por gobiernos socialistas.

"El PSOE se empeña en tratar como delincuentes a determinadas personas y se equivoca con personas que han prestado innumerables servicios al Estado", ha afirmado Santamaría, para preguntar seguidamente a Villarejo si los gobiernos socialistas habían contado con medios de las empresas privadas de Villarejo para ayudar en casos como 'Astapa', 'Malaya' (corrupción urbanística en la Costa del Sol) o 'Gürtel', a lo que éste contestó afirmativamente. Sobre esta última operación también ha señalado que está "deseando declarar sobre ello en el juicio", en alusión a la causa pendiente contra el en la Audiencia Nacional por el macrosumario 'Tándem'.

Más tarde, a preguntas de la portavoz de Vox Macarena Olona, Villarejo ha señalado que al hablar de 'Gürtel' como "operación política" se refería a que era "una operación de diseño de inteligencia" que tiene documentado en su archivo personal. "Dicen que esta encriptado porque ahí está la Atapuerca de los últimos años, ahí está lo que yo viví", se ha limitado a señalar el comisario jubilado.

El compareciente ha respondido de forma evasiva a la mayoría de las preguntas del diputado popular, como cuando éste le ha inquirido sobre si 'Gürtel' se aceleró porque Rubalcaba se sentía asediado por el 'chivatazo del Faisan' (aviso de una operación policial a ETA). El comisario se ha limitado a señalar que colaboró en el Faisán y que en ocasiones "hay que trabajar por el bien superior".

ESTRUCTURAS OPACAS, DESDE LA DICTADURA

"Desde la dictadura hay estructuras opacas en el Gobierno, otra cosa es que quieran utilizarme a mi para arreglar el tema", ha señalado el comisario interrogado, que a la mayoría de las cuestiones planteadas por Santamaría ha respondido señalando que la pregunta se refería a "notas de inteligencia" por el realizada y que están secretas.

También ha manifestado su discrepancia con el hecho de que en España el CNI tenga el "monopolio de la información" y ha lamentado que ello se personalizara en la figura del que fuera jefe de este órgano Félix Sanz Roldán, "que cuando gana el PP vio que eran más blanditos que el PSOE".

Entre las operaciones por las que ha preguntado Santamaría y que Villarejo ha rechazado confirmar, limitándose a aludir a sus notas de inteligencia secretas, han salido a pagos a organizadores de salida en cayuco, el rescate de una cooperante, escuchas en una sauna 'gay' propiedad del suegro del presidente del Gobierno o la existencia de imágenes de la DEA estadounidense que él habría recuperado sobre actividades de jueces en Colombia aludidas por la hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante una comida que él grabó.

Tampoco ha querido aclarar, en este caso señalando simplemente que se lo reservaba, los nombres de los emisarios del PSOE que, según le preguntaba Santamaría, le visitaron en Estremera para negociar su libertad a cambio de acusar al PP. La que sí ha afirmado que no le visitó "lamentablemente" y cree que "no hubiera sido oportuno", fue la fiscal Delgado.

Entre los asuntos sacados a relucir por Santamaría, y en los que Villarejo no ha querido entrar, señalando que no podía por ser secreto, también se ha mencionado la existencia de la "carpeta de togas" o la actuación de la secretaria de Seguridad Margarita Robles en el caso Roldán. Lo que sí ha afirmado es que la hoy ministra le encargó el denominado 'informe Veritás' contra Garzón: "Espero que no se querelle, pero fue así".

Tampoco ha querido dar cuenta, aludiendo igualmente a la existencia de una nota informativa secreta, sobre su eventual intervención para recuperar de un país africano una importante suma de dinero para repatriarla a España e ingresarla en la caja de Podemos.