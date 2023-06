Villamandos señala el "compromiso" de la Junta con los jóvenes y asegura estar trabajando "para crear empleo de calidad"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado el "compromiso" que la Junta de Andalucía tiene con los jóvenes, generando "una mayor empleabilidad", y al mismo tiempo ha asegurado que desde el Gobierno andaluz se está trabajando en "crear empleo de calidad".

Así lo ha manifestado el consejero en sede parlamentaria durante la sesión de control al Gobierno ante la pregunta formulado por la diputada del grupo parlamentario Vox Mercedes Rodríguez Tamayo relativa al desarrollo profesional en Andalucía. Y en este sentido, Villamandos ha resaltado que es necesario "dotar a nuestros jóvenes de más herramientas y más oportunidades para que puedan desarrollar su carrera profesional y personal en nuestra tierra".

Asimismo, el consejero ha abogado por la creación de más empresas en Andalucía, por lo que "debe haber una mayor inversión", y "eso estamos intentando hacer desde el Gobierno, convertir a Andalucía en un polo de innovación para que se generen esas start-ups, esas empresas innovadoras que generen empleo de calidad. No es un camino fácil ni rápido", ha añadido.

Villamandos ha recordado que en breve se aprobará el decreto de ordenación de enseñanza, "donde se apuesta de una forma muy decidida por la formación dual, al igual que la formación profesional", además de "dar unas premisas a las universidades para que puedan adaptar su formación a las necesidades del mercado laboral de una forma rápida y no teniendo que esperar, como nos ha pasado en los últimos años, más de trece años para poder poner nuevas titulaciones", ha matizado.

Por último, Villamandos ha apuntado que según los últimos datos Ministerio de Universidades "ponen a Andalucía como la primera comunidad autónoma en impacto de empleo de universitarios de todo el territorio nacional". "Estamos en un 2,97% de impacto, insisto, somos la primera comunidad autónoma. Hemos pasado de estar en la zona media a ser la primera comunidad autónoma en ese impacto", ha finalizado.

VOX: "LIMITADAS OPORTUNIDADES PARA LOS UNIVERSITARIOS"

Por su parte, la diputada del grupo parlamentario Vox ha señalado la necesidad de abordar de forma "urgente y decidida la falta de desarrollo profesional y las limitadas oportunidades para nuestros estudiantes universitarios", ya que, a pesar de los presupuestos históricos, "seguimos siendo testigos de cómo nuestros jóvenes abandonan nuestra tierra, muchos de ellos, en busca de un futuro más prometedor", ha lamentado.

Asimismo, Rodríguez ha subrayado que "más de la mitad ven en el extranjero su futuro profesional, y el 75 % de estos futuros estudiantes universitarios consideran que las oportunidades laborales en el extranjero son mucho mejores que en nuestra tierra". "Por dos razones, mejores salarios y también una mayor conciliación. Esto nos lleva a preguntarnos por qué ocurre esto en nuestra tierra y qué estamos haciendo para mejorar esta situación".

Por último, la parlamentaria andaluza ha asegurado que los jóvenes andaluces "no encuentran respuesta, medios ni apoyo, incluso muchos de ellos no tienen la posibilidad de independizarse. Tenemos a doctores aún conviviendo con sus padres porque no pueden independizarse debido a los precarios salarios".