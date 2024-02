Villagrasa (PSOE) responde a Azcón que "sí le habían invitado" al acto de Marlaska en Calatayud

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha afirmado este lunes que al presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, "sí le habían invitado" al acto oficial de inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Calatayud (Zaragoza), que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En un tuit, Darío Villagrasa ha manifestado: "Me sorprende que le 'sorprenda', cuando usted como presidente visita pueblos y no solamente no invita a los actos a los alcaldes, sino que, en ocasiones, se les veta. Hay que predicar con el ejemplo, estimado presidente".

Esta mañana, Azcón ha calificado de "falta de educación" que Grande-Marlaska haya visitado Calatayud para presidir este acto oficial "sin contacto con el Gobierno de Aragón".

"Yo creo que, cuando los ministros vienen a las comunidades autónomas, lo lógico y lo normal sería que se dirigieran al Gobierno de Aragón. En este caso, el ministro Marlaska no ha dado señales de vida", ha lamentado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación.