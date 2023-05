Villacís ve a CS y el voto de centro como el "único antídoto ante los populismos" de Vox y Podemos

Cree que su partido tiene más opciones en la capital al ser su "voto más urbano" y contar con una labor "reconocible" en materia como urbanismo o en el ámbito internacional

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este viernes que Ciudadanos y el voto de centro es el "único antídoto ante los populismos" y la única garantía para evitar que mande Vox o Podemos en la ciudad de Madrid.

Así lo ha subrayado en una intervención en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde se ha referido a las encuestas que dan a la formación naranja que entra y que será decisiva en la formación del futuro gobierno municipal, restando valor al último sondeo del CIS al ser un ejemplo de cómo se corrompen las instituciones.

Reconoce que su partido no está pasando por "el mejor momento posible" pero asegura que lo que sí puede afirmar es que es "la única que puede demostrar que la gente con la que se presenta es la gente que no se vende, la gente que no se corrompe y que es absolutamente íntegra y noble".

"Yo creo que esto es muy importante en la política porque la gente confía cada vez menos en los políticos. Todos mis concejales, mi equipo, podrían haber tenido otras salidas y nos presentamos aquí a defender el proyecto liberal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, a lo que voy a presentar, lo primero, es a alcaldesa, no me voy a presentar a vicealcaldesa", ha reseñado.

"Estoy muy orgullosa de las condiciones en las que me presento en esta ocasión, porque me presento uno, como vicealcaldesa, dos, habiendo gestionado muy bien en gobierno y concretamente las carteras en manos de Cs, que son las más transformadoras", ha dicho.

REIVINDICA EL TRABAJO REALIZADO POR LOS CONCEJALES DE CS

Así, ha reivindicado el trabajo hecho por sus concejales y ha recalcado que a lo largo de este mandato le han ofrecido ser alcaldesa y lo ha rechazado hasta en dos ocasiones. "Soy la única política que se está presentando en España, habiendo dicho que no a la alcaldía por mantener mi palabra", ha dicho.

Cree la candidata 'naranja' que su partido tiene más opciones en la capital al ser su "voto más urbano" y al considerar que su labor al frente del Consistorio ha sido "reconocible" en materia como urbanismo o en el ámbito internacional.

"Si queremos evitar que Podemos mande en la ciudad o que Vox mande en la ciudad, la única garantía es el voto liberal, que es el voto de centro, que no significa un voto moderado, yo me siento radicalmente de centro. Yo radicalmente digo, sostengo y afirmo que el centro es el voto liberal", ha afirmado.