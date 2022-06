Villacís: "No tengo ningún problema en poner el cargo en Cs a disposición si eso fortalece el proyecto liberal"

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que no tiene "ningún problema" en poner su cargo de la Ejecutiva de Cs a disposición si le dicen "que con eso el proyecto liberal va a fortalecerse".

Así lo ha manifestado a los periodistas congregados a las puertas del museo Thyssen, donde se ha celebrado la rueda de prensa por el Orgullo. "(Ignacio) Aguado no ha pedido la dimisión de (Inés) Arrimadas, ha pedido la dimisión del Comité Ejecutivo. Como yo formo parte de él, aprovecho para decir que no tenemos ningún problema en poner nuestro cargo a disposición. Si a mí me dicen que con eso el proyecto liberal va a fortalecerse pues lo haríamos sin ningún problema, de verdad que no se trata de tener apego a nada, y lo ha demostrado Juan Marín dimitiendo", ha trasladado la vicealcaldesa tras la debacle de los 'naranjas' en las elecciones andaluzas.

Para Villacís, la dimisión de Marín "sigue la estela de lo que ha sido su campaña, demuestra que es una persona honrada, limpia, íntegra, coherente, pero no se va de Ciudadanos, va a seguir defendiendo el proyecto liberal".

En este punto ha señalado que escucha "a ex de Ciudadanos decir que lamentan mucho lo del proyecto" pero que ella lo lamenta mucho "por ellos", porque veo cómo sus redes sociales "se silencian ahora que el PP se va a volver a repartir los jueces" o "ahora que se defienden cuestiones que han defendido siempre como que las mujeres libres tienen derecho a tener protección si" deciden por ejemplo "ejercer la prostitución" o la gestación subrogada

"Han perdido mucha libertad, y la verdad yo lo lamento mucho por ellos, yo voy a seguir siendo libre y solo lo puedo hacer en el mismo proyecto en el que he estado siempre que es el que defiende la libertad", ha apuntado.

Por contra, ha destacado que en la capital continúan siendo "bastante fuertes y lo demuestran todas las encuestas". "Yo me pregunto qué hubiese pasado un día como hoy si el PP en lugar de haber gobernado con Ciudadanos hubiese gobernado con Vox. Les puedo asegurar que no estaríamos celebrando el mismo día del Orgullo, y sin embargo este Orgullo representa muy bien lo que es Madrid y por eso Ciudadanos representa muy bien lo que es Madrid y al resto también", ha destacado.