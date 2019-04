Villacís tacha de "ocurrencia" el concebido no nacido de Ayuso porque PP "está perdido" y tiene "escasez de propuestas"

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha tachado de "ocurrencia" la idea de la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre que "el concebido no nacido" sea considerado un miembro más de la unidad familiar", porque, a su juicio, el PP "está perdido" y "tiene escasez de propuestas".

Así lo ha expuesto en declaraciones a los periodistas tras acompañar al abogado del Estado Edmundo Bal, fichado por Ciudadanos para concurrir en las listas electorales al Congreso por Madrid, a llevar al Defensor del Pueblo el recurso contra la Ley de Abusos Policiales aprobada por el Parlamento vasco.

Preguntada por la medida de Ayuso, Villacís ha criticado que se trata de "una ocurrencia" y no "una propuesta" porque "no ha pensado ni cómo materializarla". "No tiene precedente y no tiene manera de instrumentalizarlo, y lo digo como potencial beneficiaria. El PP en Madrid está perdido y le surgen ocurrencias por escasez de propuestas", ha sostenido.