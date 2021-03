Villacís resta importancia a la salida de Brabezo de Cs: "¿Tú sabes quién era?"

La vicealcaldesa encuadra en la "normalidad" el movimiento entre partidos

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha restado importancia a la salida de Cs del diputado autonómico Sergio Brabezo preguntando a la prensa si alguno conocía hasta este momento quién era, para encuadrar en la "normalidad" política el movimiento entre partidos.

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Sergio Brabezo ha anunciado este martes que se da de baja como afiliado del partido ante "la deriva insensata" del partido que puede dar la Presidencia de la Comunidad a la candidata de Más Madrid, Mónica García, y al de Podemos, Pablo Iglesias.

"Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque (Inés) Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica. Por todo ello, me veo empujado a abandonar Ciudadanos y darme de baja del partido", ha manifestado en una carta publicada en sus redes sociales.

Villacís ha sostenido tras un acto institucional compartido con Reporteros sin Fronteras que "cada uno puede hacer lo que quiera", algo "que no pasa sólo en Cs". "Si uno mira las listas del PP en el Ayuntamiento, que están gobernando con nosotros, se ve que hay muchas bajas y que ahora están en Vox", ha indicado en referencia al concejal ahora en Vox, antes en el PP, Fernando Martínez Vidal.

"Es mucho más natural de lo que la gente se piensa pero ahora se pone el acento en personas que hasta ahora no se (conocían). ¿Tu sabes quién era Sergio Brabezo?", ha preguntado Villacís a una periodista, después de cuestionar que su marcha se debe a un supuesto acercamiento de Cs al PSOE porque en el Ayuntamiento se gobierna "con el PP", mismo partido y misma situación hasta que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones.

"Yo a Sergio le tengo cariño, fue concejal. Nos fijamos en Sergio Brabezo pero ¿por qué no miramos a Fernando Martínez Vidal o a Íñigo Henríquez de Luna, que eran dos buenos concejales del PP hace dos años y que ahora están en Vox? Es muy, muy, muy normal", ha sostenido.

CIERRE DE CRISIS

En cuanto a las palabras de Brabezo sobre que ayer Arrimadas cerró la crisis de Cs "en falso", la vicealcaldesa ha replicado que ella ha sido "crítica" sobre cómo han hecho algunas cosas, "no sobre el hecho de hacerlas".

"Creo que no se ha explicado bien a la ciudadanía lo que provocó la moción de censura en Murcia, cómo no se ha explicado que nuestro vicealcalde ha tenido que sufrir lo que ha sufrido, persecuciones, llegar con su niña a su casa y encontrarla pintada por tirar de la manta y descubrir que se están fraccionando contratos, que se estaban dando a dedo, que supo tirar de la manta ante la corrupción", ha insistido, como ayer apuntara a la salida de la Ejecutiva.