Villacís reprocha a Sánchez que no hizo los deberes al no dotar de la herramienta jurídica tras el estado de alarma

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no hizo los deberes" al no dotar de la correspondiente herramienta jurídica al país tras la finalización del estado de alarma.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la edil ha destacado que el actual es "probablemente el momento más difícil que tiene que afrontar la ciudad", con una situación que, "a pesar de mejorar, es grave" y que se complica aún más a las puertas de un puente, cuando "los ciudadanos no tienen ni idea de cómo poder moverse".

"Hay alguien que no ha hecho los deberes. No puede ser que el trabajo lo acaben haciendo los jueces", ha espetado Villacís señalando directamente a Sánchez, a quien ha reclamado que "dé amparo a la Comunidad para que implante estas medidas" con el correspondiente armazón jurídico.

También echa en falta un "trabajo de consenso". "El Gobierno (central) tiene que entender que en esto no puede ir solo, que las actitudes despóticas no resuelven y que las unilaterales no llevan a ninguna parte", ha lanzado.

Begoña Villacís ha llamado a la política a "estar a la altura de la ciudadanía" y que se sienten a la mesa buscando consensos porque mientras "no se está afrontando la lucha principal, la lucha contra el virus".

La vicealcaldesa ha considerado que Sánchez habrá "aprendido lecciones, como que no debe dejar los deberes al último momento, y también humildad, la que hace falta para darse cuenta de que se tiene que sentar con Madrid para consensuar medidas". Desde el Ayuntamiento "se tiende la mano", ha apostillado.