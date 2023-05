Villacís recuperará el Búho Metro para favorecer a jóvenes y trabajadores

La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este viernes que si entra en el gobierno municipal recuperará el autobús Búho Metro para favorecer la vuelta a casa de jóvenes y de trabajadores.

Frente a la sede de su partido, donde se ha desplegada una lona de campaña electoral con la frase 'En Madrid somos de Villa', Villacís ha adelantado esta medida que incluye su programa electoral y lo ha hecho acompañada por su 'número 3' y delegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes.

En esta ocasión, la candidata naranja se ha dirigido a los jóvenes con esta nueva propuesta con la que quiere recuperar el Búho Metro, un autobús que replicaría por la noche el recorrido de las diferentes líneas del suburbano. Este servicio ya estaba en Madrid pero desapareció en 2013.

El Búho Metro era un servicio de autobuses nocturnos que sustituía al Metro de Madrid cuando este permanecía cerrado. Este servicio público se inauguró la madrugada del sábado 5 al 6 de mayo de 2006 y fue suprimido el 30 de septiembre de 2013 por orden del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

"El Búho Metro era un autobús nocturno que recorría y replicaba el itinerario del Metro. La razón por la que se paralizó no fue porque no fuese necesario ni porque no se utilizase sino hubo una razón coyuntural y sin embargo sigue siendo absolutamente importante, necesario e imprescindible", ha recalcado.

Así, ha detallado que no se trata solo de una cuestión de ocio sino que va más allá. "No sólo está destinado a los jóvenes que quieren salir por la noche, sino que está destinado también a los trabajadores que tienen jornadas atípicas. Y según la encuesta del CIS, hay un 52% de los trabajadores que tienen que trabajar en sábado y hay trabajadores que también trabajan en domingo y hay trabajadores también que trabajan por la noche", ha señalado.

Por eso, considera que sería una medida que les va a favorecer, recalcando que no se propone reabrir el Metro pero sí pueden proponer "una medida alternativa que supliría esa carencia y lo haría de forma muy eficaz".