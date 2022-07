Villacís quería exención de ruidos en el Orgullo pero "la Administración no siempre puede conceder todo lo que quiera"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, apostaba personalmente por la exención total del límite de ruidos en el Orgullo pero "la Administración no siempre puede conceder todo lo que quiera".

Finalmente el Orgullo de Madrid tendrá limitados los niveles de ruido en el pregón y los conciertos, aunque ampliados, para "proteger el descanso de los vecinos frente al ruido, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una zona declarada como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)", transmitían fuentes de Medio Ambiente y Movilidad.

"Ellos (los organizadores) querían la exención total de ruidos para asegurar que luego no recibían una multa. Medio Ambiente, el área competente, entiende que no procedía y aún así ha elevado los niveles. La Administración no siempre puede conceder todo lo que quiera aunque a mí, personalmente, sí me hubiera gustado (la exención), lo reconozco", ha declarado Villacís desde un campamento municipal.

Villacís ha confirmado que el Orgullo "no de va a ir a Ifema". "Lo siento, no confirmamos los prejuicios que tenían sobre un gobierno liberal: el Orgullo seguirá en el centro de Madrid, las banderas están en muchas Juntas y yo formaré parte de ese Orgullo como lo he hecho toda la vida", ha afirmado.

Begoña Villacís ha destacado que el Orgullo es "el mayor evento de Madrid a nivel de personas". Por sus dimensiones "no es algo que logísticamente se aborde de forma precipitada" dado que Vicealcaldía lleva varios meses trabajando en la organización con todos los colectivos.

"Será un Orgullo maravilloso, como lo ha sido siempre. Lo conozco de toda la vida y va a hacer honor a lo que es el Orgullo de Madrid", ha asegurado, sin obviar que "siempre hay pequeños problemas, como los hay en todas las manifestaciones y fiestas pero con las dimensiones que tiene recibe más foco". La vicealcaldesa ha apuntado como "problemas" a esa demanda de exención total de ruidos que reclaman los organizadores.