Villacís se pregunta si Sánchez quería generar conflictividad cuando no defendía los indultos

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Cs en Madrid, Begoña Villacís, se ha preguntado este lunes si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quería "generar conflictividad" cuando no defendía los indultos, en referencia a las declaraciones del líder del Ejecutivo durante las elecciones generales que le llevaron a La Moncloa.

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, Villacís ha añadido que en política "se pueden defender postulados diferentes", pero que "no se puede mentir". "Ahora (Sánchez) defiende lo contrario porque su Gobierno descansa en partidos que sí que defienden los indultos", ha asegurado la dirigente de la formación 'naranja', al tiempo que ha pedido "llamar a las cosas por su nombre".

Al hilo, ha aseverado que asistirá a la manifestación del 13 de junio y ha animado a los ciudadanos a sumarse para que Sánchez vea a muchas personas pidiendo "una cosa": que se respete el Estado de Derecho, ha señalado. Asimismo, ha criticado que no entiende "por qué se hace discriminación entre reos" cuando, en sus palabras, hay muchos susceptibles de indultos. "No lo veo justo", ha agregado.

"Los jueces ya se han expresado y no lo han hecho de una forma caprichosa. Ha habido un año de proceso, cuatro meses de vistas, muchas pruebas documentales. Ha sido un proceso en toda regla. Los indultos de estas características a mí no me gustan", ha zanjado la vicealcaldesa madrileña sobre este asunto.

Además, en relación con la polémica en torno a la foto de Colón, Villacís ha asegurado que no le "molesta la foto" y que no tiene "complejos" ya que, según ha recordado, unos meses antes estuvo en el Orgullo Gay y, entonces, no estaban ni PP ni Vox, si bien el resto de formaciones.

"Cuando voy a un sitio a mí no me molesta quién lo defiende conmigo. (...) Estoy cómoda estando con otros partidos que también lo defienden", ha enfatizado.

EL 17 DE JULIO

Sobre la convención que Cs celebrará el fin de semana del 17 de julio para "relanzar" la formación, Villacís ha señalado que "el liderazgo está bastante bien definido" y que "la realidad es mucho más compleja de lo que muchas veces se tiene tiempo para reflexionar".

En este sentido, ha comentado que los gobiernos de coalición "no son fáciles" y ha argumentado que es muy "difícil capitalizar los logros". Así, ha indicado que la convención tiene que servir para "reflexionar sobre ideas y sobre políticas" y ha criticado que la sociedad esté "muy sometida a la dictadura del titular".

Además, sobre la recomposición del partido, la coordinadora autonómica ha comentado que es "relativamente fácil" gracias al "poder local y territorial" de la formación. "A día de hoy nuestro propósito es seguir trabajando", ha añadido.