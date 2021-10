Villacís da por "superada" la fallida moción de censura en Murcia: "No podemos seguir viviendo ahí"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dado por "superada" la fallida moción de censura en el parlamento regional de Murcia, y ha añadido que la formación "no puede seguir viviendo" en ello.

Además, ha achacado a una "combinación de muchos factores" que Ciudadanos no obtuviera representación en la Asamblea de Madrid y considera que "hace falta que pase un poco más de tiempo para hacer un balance".

Por contra, ha puesto en valor que los 'naranjas' continúan "gobernando en muchísimas regiones, como Andalucía y Castilla y León". Ha admitido, en un desayuno informativo de Europa Press Madrid, que ha habido "errores", los cuales "asumen", y que estos "penalizan mucho más a un partido liberal".

Además, ha señalado que la marcha de cargos de Ciudadanos al PP "no llega ni al 5 por ciento", una cifra que "no es representativa" como sí ocurre en otras formaciones, de las que ha dicho no iba a dar los nombres.

Para la coordinadora de Ciudadanos en Madrid, "la política debería estar mucho más impregnada de la sociedad civil" con el objetivo de que el debate en la vida política "no lo copen cosas que no importan a las personas". "Soy profundamente liberal, pero no soy dogmática. Hemos venido a cuestionar el statu quo", ha lanzado.