Villacís pide a Jacinto que se disculpe por el escrache de 2019 y Almeida recuerda la sentencia a Isa Serra

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha pedido hoy al candidato de Podemos, IU y Alianza Verde, Roberto Sotomayor, que le diga a su homóloga a la Presidencia regional, Alejandra Jacinto, que le pida disculpas por el escrache que ella y otras personas de Podemos le realizaron en la campaña electoral de hace cuatro años.

Villacís ha comenzado el bloque cuatro de Seguridad y Servicios Públicos del Debate de Telemadrid sacando una foto de aquel momento de 2019 señalando a Alejandra Jacinto como "esa mujer violenta que le hizo un escrache cuando estaba embarazada de ocho meses". "Llevo cuatro años esperando a encontrarme a alguien de Podemos para decírselo. Llegáis cuatro años tarde para pedirme perdón. Le recuerdo que iba gente que me tiró al suelo para que me cayera de bruces. Gente violenta y no he escuchado una palabra de disculpa en estos años", ha señalado.

En ese momento, ha exigido a Sotomayor que "demuestre que es feminista, pero no lo hará porque sois feministas de mentira, comunistas de chalé y revolucionario sin revolución". "Si tienes algo de dignidad, encuentre algún momento para pedirme disculpas", ha reiterado.

A continuación ha sido el turno del aspirante de Podemos, que a reprochado a Villacís que dedicara tanto tiempo a hablar de ella y no de los problemas sociales de Madrid. "No le importan los ciudadanos y a nosotros no nos va a temblar la mano para recuperar los servicios públicos. Somos el partido del 100 por cien público, que los ciudadanos vean mejoradas sus condiciones", ha añadido. La vicealcaldesa le ha respondido con un "qué poca educación tiene usted".

Otra de las polémicas entre intervinientes en este bloque ha sido el momento en el que el alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha confrontado su modelo de seguridad con el del modelo de la izquierda. Y en este punto ha indicado que la coportavoz de Podemos, Isa Serra, llamó "hija de puta y zorra" y agredió a una policía municipal y por ello fue condenada. También apuntó que la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, dijo que la Policía "solo apaleaba a manifestantes".

Maestre no ha entrado en esta acusación, pero sí ha reprochado al primer edil que retrase hasta después de las elecciones la comunicación sobre la concesión de escuelas infantiles. "Lo hace porque se quedarán sin plaza dos de cada tres familias, 8.000 personas. Yo quiero construir 30 escuelas infantiles en el próximo mandato, como con Carmena, frente a las cinco que ha construido el PP", ha añadido.

Almeida ha negado estas cifras y a continuación ha apuntado que Reyes Maroto, cuando fue ministra de Industria, Turismo y Comercio sacó de las peores notas entre la ciudadanía y le ha preguntado dónde iba a colocar el vertedero de Valdemingómez si lo quiere cerrar, cuestión tratada en el bloque dedicado al medio ambiente.

La exministra y candidata del PSOE a la Alcaldía no ha querido responder a estas cuestiones pero ha apuntado que el modelo de Almeida para Madrid "empobrece a los madrileños". "Agradezco a los empleados públicos su labor y entrega en su trabajo, pero necesitan de un liderazgo. Nosotros traeremos más bibliotecas, nuevas actividades e instalaciones deportivas, programas para la soledad no deseada, una Casa Arcoíris, 21 espacios de igualdad. Nosotros invertiremos en la calidad de servicios públicos", ha indicado.

Por último, el candidato de Vox a la Alcaldía, Javier Ortega Smith, ha afirmado que no quiere para Madrid lo que ocurre en Barcelona, "que la delincuencia campe a sus anchas". "Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay trabajo ni turismo. Por eso nosotros confiamos en los funcionarios, los bomberos y el Samur. Con Vox en el Ayuntamiento, tolerancia cero a los delincuentes", ha recalcado.