Villacís ofrecerá a las familias una beca en extraescolares dotada con 4 millones de euros

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de CS, Begoña Villacís, ha prometido este lunes que si entra en el Ayuntamiento de Madrid ofrecerá una beca en extraescolares a las familias dotada con un presupuesto de 4 millones de euros para formar a los alumnos en materias como bilingüismo digital, una medida que se impulsará asumiendo nuevas competencias a través de una reforma de la Ley de Capitalidad.

Así lo ha anunciado durante un desayuno informativo en el Club Siglo XXI donde ha presentado algunas de sus medidas de cara a las elecciones del 28 de mayo y donde ha sacado pecho de los logros de sus áreas de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.

Villacís quiere ofrecer a las familias una ayuda en extraescolares a lo que destinará un presupuesto de 4 millones de euros, una medida que quieren meter en el currículum académica asumiendo nuevas competencias en materia educativa a través de la reforma de la Ley de Capitalidad.

Ciudadanos aspira a formar en bilingüismo digital a todos los estudiantes madrileños para que tengan conocimiento en materias relacionadas con la inteligencia artificial, robótica o programación.

"Nosotros vemos un Madrid competitivo a nivel global. Creemos que es importante que los niños tengan estos conocimientos en lenguaje de programación y eso será para todos los niños de Madrid", ha destacado.

Otra de las medidas de su programa es un bono para cubrir parte de los gastos que destinan las familias a empleados del hogar y cuidadores, un bono que permitirá a los padres libertad para disfrutar de su tiempo ayudando a contratar a alguien para que les ayude en tareas del hogar o cuidado de mayores.

"Muchos padres no son de Madrid y tienen que usar cuidadores porque los horarios son imposibles. Nosotros hemos creado ese bono para complementar ese gasto en las empleados de hogar y que dependerá de ingresos y posibilidades", ha subrayado.

Con esta medida también se quiere combatir la economía sumergida al ofrecer ese bono seguridad a los trabajadores para que gocen de todos los derechos de seguridad social y prestaciones.

AGRADECE LA AYUDA DE ALMEIDA

En su intervención, la vicealcaldesa ha reiterado el buen gobierno que ha llevado con su socio y ha querido agradecer al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que le haya ayudado a saber qué personas son íntegras y quienes no en alusión a la fuga de concejales de su partido.

"Me ha ayudado a saber con qué compañeros me iría al fin del mundo y eso se lo tengo que agradecer", ha recalcado la dirigente madrileña, quien confía en que los 'naranjas' entrarán y serán decisivos en el futuro gobierno municipal, tal y como muestran las últimas encuestas electorales.

"La posición de fuerza la da quién decide y decide CS y estoy tan segura como que el sol en Madrid sale por el este", ha recalcado y ha prometido dar la batalla durante la campaña al ser "alguien muy duro de roer" con convicciones y al saber lo que quiere para Madrid y lo que no quiere.

"Yo nunca me voy a corromper dirán todos los políticos pero solo hay una lista que lo puede demostrar al haber pasado la prueba del algodón. Aquí solo están los que tienen convicciones y la gente leal. Hay gente que está en los buenos momentos y se arrima y quien desaparece en los malos", ha dicho.

LOGROS DE LA GESTIÓN DE CS

Tras ello, se ha vanagloriado de los logros de su equipo en las áreas de Urbanismo, Innovación, Internacional o Coordinación Territorial, logros conseguidos gracias a que "una fuerza obligó a no hacer lo mismo en el Ayuntamiento".

"Si ha habido una fuerza innovadora, transformadora e inconformista en el Ayuntamiento de Madrid ha sido CS. En los último cuatro años ha ocurrido algo en Madrid. Había muchas oportunidades pero pasaban de largo y nosotros no hemos parado ni un minuto. Madrid está en un momento perfecto porque no se ha hecho lo de siempre", ha subrayado agregando que si Madrid está como está es porque ha habido "una fuerza que ha obligado a no hacer lo de siempre".