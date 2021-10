Villacís niega "zancadillas" entre PP y Cs en Cibeles: "Este Gobierno, responsable y compacto, funciona"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado que los dos partidos que componen el Gobierno municipal de la capital, PP y Cs, se pongan "zancadillas", y ha defendido que son un gobierno "responsable, compacto" y que "funciona".

"Formo parte de un Gobierno que funciona. PSOE y Podemos negocian los presupuestos de la nación, pero ¿han escuchado negociaciones sobre los presupuestos entre PP y Cs? Somos dos partidos, pero nos creemos que somos un solo Gobierno, responsable y compacto para afrontar una crisis y la pospandemia", ha trasladado en una desayuno informativo de Europa Press Madrid.

En este sentido, ha vuelto a insistir en que son "un Gobierno que funciona". Sobre los presupuestos ha apuntado que "no son los del PP, no son los de Cs" y los van a defender "ante los partidos y los grupos".

Begoña Villacís ha defendido que son "un gobierno liberar que se dedica a no parar los sueños de nadie", ya que, ha precisado, "Madrid no es solo libre por no tener los impuestos más bajos, porque sea más fácil emprender, sino porque en las calles puedes ir de la mano con quién te de la gana, ese es el espacio que defiende".

"Tiene la bandera de España en Colón porque somos la orgullosa capital de España y tendrá una arcoíris en Zerolo porque somos la capital de la libertad", ha lanzado.