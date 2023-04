Villacís manda un mensaje a los ediles que dejan CS: "En estos momentos se ve quién tiene honor, valor y quién huye"

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Grupo Municipal de CS, Begoña Villacís, ha mandado un mensaje a los ediles que han abandonado el Grupo o se han desligado del proyecto, como Pepe Aniorte, Ángel Niño o Sofía Miranda, y ha deslizado que ellos no tienen "honor, valor, palabra" y se dedican a "huir".

Las palabras de la vicealcaldesa han llegado durante su intervención en la comparecencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la última sesión del pleno ordinario del presente mandato (2019-2023). En la bancada de CS estaba ausente el delegado de Familias, Pepe Aniorte, ya en la lista del PP para la cita electoral del 28M.

Tras apuntar que "todas las encuestas" recogen que los 'naranjas' entran en Cibeles, Villacís ha reconocido que son "momentos difíciles" y que en ellos "se ve quién tiene honor, palabra, quién es leal, quién está en momentos difíciles o huye".

"La gente que no falla, que tiene palabra, es con la que quiero gobernar Madrid. Quiero que premien a la gente que tiene valor, honor... la política puede cambiar a muchas personas. Si me presento con esta gente hoy es porque la política no les ha cambiado. Gente imperturbable, incorruptible", ha lanzado mirando a su bancada.

Ha recibido aplausos de los concejales Santiago Saura, Silvia Saavedra, Miguel Ángel Redondo y Mariano Fuentes. El delegado de Emprendimiento, Ángel Niño, no ha aplaudido, como tampoco lo han hecho los ediles Martín Casariego, Concha Chapa, Alberto Serrano y Sofía Miranda.

"Creo que si por algo hemos destacado es por cumplir y por ejecutar; recuerdo a los señores de Vox que no se cumplía un programa del PP, sino un pacto de coalición, que se ha respetado", ha destacado.