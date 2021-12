Villacís llama a Vox "inestable, volátil y oportunista" y dice que ya abren canales con otros grupos para Presupuestos

La vicecalcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha calificado este martes a Vox de "inestable, volátil y oportunista" por no avenirse a negociar con el Gobierno local los Presupuestos municipales para 2022 y ha afirmado que ya han abierto "canales de diálogo" con otros grupos políticos para aprobarlos.

"Vox acaba de reventar el Gobierno de Andalucía no apoyándole los Presupuestos, por lo cual Andalucía no tiene Presupuestos porque Vox no quiere. Ahora en el Ayuntamiento de Madrid Vox está haciendo lo mismo, reventándonos el Ayuntamiento sabiendo la situación tan comprometida en que se queda el Consistorio si no hay presupuestos porque en la Administración local tener unos Presupuestos prorrogados es una situación dramática para muchas cuestiones. Vox lo sabe perfectamente pero le da igual", ha dicho esta mañana tras clausurar los actos del 50 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Madrid.

La vicealcaldesa se ha mostrado muy crítica con el partido de Ortega Smith porque entiende que cuando se gobierna "uno necesita una cierta lealtad, certidumbre y seguridad, la que daba Juan Marín cuando aprobaba los Presupuestos en Andalucía o Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid, aprobándolos siempre".

"Porque tener un socio fiable es fundamental. ¿Qué pasaría en España si los Presupuestos dependieran de Vox? Creo que podemos saber todos qué pasaría si dependiésemos de un partido inestable, volátil y oportunista como Vox. Esto es importante que se sepa", ha recalcado.

ABIERTOS AL DIÁLOGO CON EL RESTO DE PARTIDOS

Villacís ha señalado que ahora ya tienen los canales de diálogo abiertos con el resto de partidos para sacar adelante las cuentas públicas municipales para el año que viene.

"Vamos a entablar ya las conversaciones con todos quienes quieran que Madrid tenga unos Presupuestos. Hay líneas rojas para bajar los impuestos. Somos un Gobierno conservador-liberal y ahora mismo es importante que los hogares madrileños dispongan de más liquidez porque entre la inflación y la subida del precio de la electricidad, si no les ayuda el Ayuntamiento no sé quién les va a ayudar. El Gobierno de Sánchez no lo va a hacer, así que los impuestos los queremos bajar", ha insistido.

No obstante, la líder madrileña de Cs se ha mostrado dispuesta a hablar con el PSOE, que ya ha dicho que no van a presentar una enmienda a la totalidad porque quieren negociar. Y también con Recupera Madrid, "porque también han mostrado una cierta disponibilidad". "Y también con Más Madrid porque por encima de todo está el interés por la ciudad de Madrid, que necesita unos presupuestos", ha concluido Begoña Villacís.