Villacís llama al PSOE "municipatraidores" por "traicionar" a los ayuntamientos y a sus vecinos

Define a Cs como el partido que "representa el verdadero patriotismo y a una España en la que caben todos"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado este domingo contra el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "traicionar" a los ayuntamientos y a sus vecinos, llamándoles "municipatraidores" al no "llegar ni un solo euro desde que comenzó la pandemia".

"En estas elecciones hay que optar por la experiencia o los experimentos", ha aseverado la portavoz municipal de Cs durante su intervención en el acto de inicio de la campaña electoral del partido liderado por Inés Arrimadas, que también ha querido estar presente en El Molar apoyando la candidatura de Edmundo Bal.

Villacís ha destacado ante los miembros y seguidores del partido que Ciudadanos representa "la ilusión" y "luchar contra el populismo, la demagogia y la corrupción", pero ha recalcado que también es buena gestión al tener a profesionales que se dedican "temporalmente a la política" y no "viven" de ella.

"Vosotros sois concejales y podrías haber sido alcaldes. Pero somos responsables y gente seria. Y sí tenemos la palabra, lo que no tienen otros. Tenemos mucha más palabra que ambición personal. Podría ser alcaldesa de Madrid, y haber presentado una moción de censura. No lo hecho porque hay tres millones de madrileños que nos necesitan", ha reseñado subrayando que no necesitan que se les paralice "por un capricho personal" agregando que no se pasa el día mirando encuestas.

EN VALOR EL TRABAJO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Tras ello, ha puesto en valor el trabajo de los ayuntamientos porque "no se reconoce" su labor, reseñando que son "la piel de la administración". "La primera vez que un ciudadano llama a la puerta de alguien, es a nuestra puerta. Cuando la gente necesita una ayuda, la puerta que toca es la nuestra. Los comercios y los hosteleros que van a tener que cerrar su bar, tocan nuestra puerta. Somos los primeros ojos que ven", ha dicho.

Por ello, ha recriminado que no se "merecen este trato ni por parte de la Comunidad de Madrid ni por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", que "no ha dado ni una sola ayuda desde que comenzó la pandemia, siendo "un partido que se llamaba municipalista".

"!Municipa qué!. Municipatraidores porque son los que son. Han sido unos traidores a los ayuntamientos y a todos los vecinos que nos están escuchando y nos necesita. Filomena llegó pero no llegaron las ayudas pero sí han llegado las facturas del Ministerio de Transición Ecológica Esa es la solidaridad del PSOE.

Dirigiéndose a Bal, le ha señalado que tiene que saber que "el cerebro y el corazón están en Sol, pero la piel está con todos los vecinos y concejales y quienes han estado sentados en Consejos de Gobierno y Juntas de Gobierno tomando decisiones muy importantes porque Economía y Servicios Sociales están en manos de Ciudadanos".

Por eso, ha pedido a todos "conjurarse y luchar" para que "Economía no lo lleve Pablo Iglesias y Rocío Monasterio no lleve Servicios Sociales" afirmando que "eso es lo que puede garantizar Ciudadanos", ya que es algo que no se pueden permitir.

"Veo aquí mucha experiencia porque hemos traído la experiencia de nuestros trabajos. Probablemente, aquí hay más vida laboral que en cualquier otro mitin. Comparemos vidas laborales, nos prestamos", ha propuesto.

"En estas elecciones vamos a decir muchas cosas pero por encima si se opta por la experiencia o si se opta por los experimentos. Nosotros nos preocupamos por el empleo y no por tonterías. En un momento como éste, es absolutamente irresponsable que estemos parados hablando de cualquier otra cosa", ha aseverado.

Seguidamente, ha elogiado a Bal al poder estar ganando mucho más dinero fuera de la política. "No sabemos dónde estaría si no hubiera dicho no a Sánchez porque no se dejó comprar. Es un honor para España y para Madrid, primero decirle no a Sánchez y, dos, defender el centro", ha dicho.

Para Villacís, es "el mejor candidato y el mejor preparado que tiene la Comunidad de Madrid", no "solo porque tiene mucho mejor currículum, mejor vida laboral, mucho más casos de éxito", sino porque "representa lo que es Ciudadanos".

"Es un chico de Tetuán, de Cuatroca -- en alusión al barrio de Cuatro Caminos-- que se lo ha currado mucho en la vida y no en un partido como sabemos que hacen otros, sino porque se lo ha currado en la vida. Es respetuoso, es objetivo, es diverso y es tolerante", ha ensalzado.

"Madrid no es el centro de España, sino que es un lugar de encuentro de todos los compatriotas. Hay algunos que lo llaman patriotismo a lo que es sectarismo. Otros que dicen que representan a España y practican el Yo sí te creo, pero si eres de izquierdas. Solo hay un partido que representa el verdadero patriotismo y que representa una España en la que caben todos. Y ese es Ciudadanos y la persona que mejor la representa es nuestro gran Edmundo Bal", ha subrayado.