Villacís no liderará lista alternativa a Bal pero “formará parte" de ella

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora general de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este jueves que no encabezará una lista alternativa a la candidatura del portavoz adjunto nacional de Cs, Edmundo Bal, aunque ha adelantado que formará parte de la misma de una u otra manera.

Así lo ha subrayado a preguntas de los periodistas acerca de la inclusión de su número 2 en el Consistorio madrileño, Santiago Saura, en la lista que Edmundo Bal presentará a las primarias de su partido para liderar la formación nacional, en las que como ya hizo el pasado martes, se ha vuelto a desmarcar de la estrategia de Bal, que considera más próxima a los postulados de Pedro Sánchez.

No voy a encabezar la lista, pero las declaraciones no son equidistantes; he dicho lo que pienso, y lo que tengo es respeto por mis compañeros que entienden nuestra línea política de otra manera aunque no la comparta, ha dicho, en referencia al apoyo de su partido a la ley solo sí es sí o a la fotografía de una de sus diputadas con partidos como EH Bildu y la CUP para rechazar la violencia política contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Preguntada sobre si saldría de Ciudadanos en caso de que Bal tomara el poder del partido, tal y como publicaron algunos medios, Villacís ha dicho que, como liberal, voy a estar en un partido liberal siempre que sea lo que ha sido siempre, que es un partido que ha defendido las ideas liberales.

Lo que no puedo admitir es que seamos subalternos al sanchismo; no creo que tengamos que ser el partido útil del sanchismo, ha zanjado.

Villacís ha mostrado respeto por la decisión de Santiago Saura de apoyar a Edmundo Bal y, sobre la lista que confrontará al proyecto del portavoz adjunto nacional, ha augurado que habrá una segunda candidatura con muchas viabilidades de prosperar, que además es la candidatura que yo estoy apoyando, en un procedimiento que será limpio.

Hay personas en la lista de Edmundo Bal a las que les tengo mucho cariño pero comparten un modelo que yo no, ha comentado la líder de Ciudadanos en Madrid.