Villacís: Las informaciones no afectan a la coalición de gobierno

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha puntualizado esta mañana que la coalición de gobierno en el Ayuntamiento no queda en entredicho tras la investigación conocida anoche por unos contratos de material sanitario al principio de la pandemia, y ha recordado que la operación se realizó con el conocimiento de la empresa Funeraria, donde están representados todos los grupos municipales.

Así lo ha señalado Villacís tras conocerse que un cargo del Ayuntamiento de Madrid ha declarado como testigo por la adjudicación de tres contratos de material sanitario en marzo de 2020, por 12,3 millones de dólares (11,1 millones de euros), en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que el consistorio dice que ha aportado toda la documentación requerida por supuestas comisiones obtenidas por dos empresarios.

Este viernes, fuentes del Ayuntamiento lo han explicado de esta forma a raíz de una información que publica Eldiario.es según la cual Anticorrupción investiga comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios, uno de ellos Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, que contactó con el cargo del Ayuntamiento que durante aquellos días se afanaba en cerrar contratos para adquirir equipos de protección contra el coronavirus.

Es importante decir que, en este caso, el investigado no es el Ayuntamiento, son las empresas. El Ayuntamiento está asistiendo en calidad de testigo cuando lo han requerido, por parte de perfiles técnicos para explicar cómo se sucedió, ha valorado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios desde el Centro de Zona de la Agencia para el Empleo en Carabanchel.

La segunda edil del Ayuntamiento ha indicado que, en el momento de realizarse los trámites para la compra de material de sanitario a través de los contratos, no fue informada ni tampoco los cargos municipales de su partido por parte de la empresa, y ha reiterado que, en estos casos, es importante distinguir cuándo es la institución y cuándo es la empresa quien está siendo investigada.

Villacís también ha asegurado que las informaciones no afectan a la estabilidad de la coalición de gobierno, porque no se está juzgando la forma de actuar de ningún político, sino de una empresa dentro del seno de otra empresa, y ha reconocido que pese a que el Ayuntamiento no está siendo objeto de investigación, no puede descartar de forma taxativa si algún cargo del equipo de Gobierno o del Consistorio estaría relacionado con la investigación porque en un procedimiento se sabe cómo empieza pero no cómo acaba.

Que en el futuro pueda haber alguna conexión entre alguien de la empresa y el Ayuntamiento lo desconozco, pero a día de hoy no. El Ayuntamiento ha asistido (al proceso judicial) pero lo ha hecho en calidad de testigo, y quien ha asistido es un perfil técnico del área de hacienda, ha subrayado.

mgv-pcc/abs/jlg

1012043

1011766