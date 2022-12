Villacís insta a Vox a "no llamarse liberales" después de votar en contra de la desburocratización normativa

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha instado a Vox a "que no vuelvan a llamarse liberales ni a decir que contribuyen a deshacer el 'sanchismo' porque lo que hacen es ser el mejor aliado de Pedro Sánchez", después de votar en contra de la "desburocratización normativa".

Vox, Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto han tumbado en comisión extraordinaria el dictamen elevado por el área de Desarrollo Urbano para tratar de aprobar la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Madrid, un 'no' obtenido después de que la oposición al completo haya visto que esa pretendida actualización deja "cojas" cuestiones relativas a la implantación de las viviendas turísticas, las cocinas industriales o los locales de apuestas.

El delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, ha tratado de conseguir la aprobación del dictamen, paso previo a la elevación al Pleno, de un expediente cuyo informe económico "afectará a 215 millones de euros anualmente en el PIB de la ciudad y generará al año 4.125 nuevos empleos".

Villacís ha defendido desde el mercado municipal de Guzmán el Bueno que las normas urbanísticas que pretendían aprobar eran "fundamentales y las pedía todo el sector porque suponían eliminar drásticamente normativa insensible".

"Era una de las mejores normativas en la desburocratización de la Administración y Vox vuelve a votar en contra. Tenemos que gestionar una ciudad y, si no vienen a ayudar, que no molesten. Uno viene a la política a ser útil a los ciudadanos, no a convertirse en un estorbo inútil", ha espetado a los de Javier Ortega Smith.