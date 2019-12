Villacís insta a Álvarez de Toledo a hacer "algo" para remediar la situación política y defiende "un gran pacto"

La vicealcaldesa de Madrid y secretaria de Política Municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha instado a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, a hacer "algo" para remediar la situación política y ha defendido "un gran pacto" entre PSOE, PP y Cs, "de centro" y "moderado".

Villacís se ha manifestado en este sentido en declaraciones a los medios desde la Cumbre del Clima y tras ser preguntada por las declaraciones de Álvarez de Toledo afirmando que "cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano" pero que "el momento político actual es más difícil". "Antes estábamos juntos PP y PSOE en el mismo bloque", añadió la portavoz popular.

Por su parte, la dirigente de la formación naranja ha señalado que no comparte esa afirmación y ha recordado cuando, "día sí día no", se veían en el telediario actos terroristas, lo que ahora "afortunadamente" no se ve. "Evidentemente, la situación política actual ahora no es buena y creo que lo que tenemos que hacer, más que hacer ese tipo de análisis, es hacer algo por remediarla", ha aseverado Villacís.

A su juicio, "parece mentira que Ciudadanos con solo 10 escaños sea el único partido que está proponiendo una alternativa al pacto del PSOE con los populistas y los independentistas". Villacís ha afirmado que tienen "esperanza en España" aunque solo cuentan con 10 diputados, "los únicos diputados que hay en todo el arco parlamentario que están proponiendo una alternativa, una alternativa constitucionalista".

En este punto, ha defendido "un gran pacto" entre PSOE, PP y Cs, "un pacto de centro" y "moderado", para no tener "servidumbres con los independentistas y con los populistas". "Yo creo que la situación política no es buena pero se puede remediar", ha zanjado.