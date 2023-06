Villacís hace balance "maravilloso" de su paso por política y se va apenada ante país de extremos: "No es obligatorio"

"Normalizar ideas no siempre es bueno. Reabrir debates ya superados por la sociedad no siempre es bueno", reflexiona

La vicealcaldesa en funciones de Madrid, Begoña Villacís, ha hecho un balance "maravilloso" de sus ocho años en la política madrileña y deja el Ayuntamiento apenada ante la perspectiva de un país de extremos. "No es obligatorio, de verdad", ha afirmado sobre la desaparición de CS, y con él la "moderación", de las instituciones madrileñas.

"Yo no quiero un país que dependa de los extremos, no quiero que a este país le marquen el paso los extremos. No es obligatorio, de verdad. Normalizar ideas no siempre es bueno. Reabrir debates que ya están superados y cerrados por la sociedad no siempre es bueno y en muchos casos puede ser muy contraproducente", ha reflexionado Villacís, en declaraciones a Europa Press, a su llegada a la Madrid Craft Week.

De estos ocho años en Cibeles se va "con muy buen sabor de boca", tiempo en el que ha hecho "muy buenos amigos". "Pero, sobre todo, he trabajado para la ciudad que más quiero del mundo, Madrid", ha asegurado.

Ahora mismo le resulta "muy difícil" hacer un balance de su paso por la política municipal aunque ha retado a la prensa a plantearle la misma pregunta dentro de un mes, cuando tenga más perspectiva y pueda hacer un análisis más sosegado y justo.

"La política te da la capacidad de hacer cosas por muchísima gente. La política ha hecho mucho más por mí de lo que yo incluso podía hacer por la política y, por tanto, el balance es maravilloso", ha reconocido Villacís.

También que le da "mucha pena" caer en un país de extremos. "Espero que volvamos a tener un país moderado y desde luego yo, desde donde esté, voy a hacer todo lo posible para conseguirlo", se ha comprometido.