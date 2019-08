Villacís: Enrique López no está imputado ni hay ningún procedimiento sobre él

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho este miércoles que el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, "no está imputado" y que "no hay ningún procedimiento abierto sobre él".

De esta forma ha respondido al ser preguntada por una información publicada por eldiario.es según la cual el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, investigado en el caso Lezo, incluyó al magistrado Enrique López en la ronda de contactos que estableció para tratar de evitar una investigación en su contra por corrupción.

Esos contactos, que según las conversaciones grabadas por la Guardia Civil se celebraron en 2016, están recogidos en un informe del caso Lezo, la investigación que motivó la detención de González y su entrada en prisión provisional.

"Todavía no conocemos toda esta situación; lo único que conocemos es que ahora mismo no está imputado y que no hay ningún procedimiento abierto sobre él", ha asegurado Villacís en alusión a las reuniones de Ignacio González con Enrique López.

Y ha defendido que durante los últimos cuatro años en los que Ciudadanos ha apoyó al Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, "cada vez que el PP ha tenido un imputado ha ocurrido lo que no ocurría cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta y es que ha tenido que dimitir y así seguirá siendo", ha subrayado la dirigente de la formación naranja.

"Somos una garantía de regeneración y eso se ha demostrado con los hechos en cuatro años durante los cuales, a diferencia de lo que ocurría en el Ayuntamiento de Madrid, donde había numerosos imputados y el PSOE no hacía nada por evitarlo, en la Comunidad de Madrid, imputado que tenía el PP, imputado que tenía que dimitir", ha recalcado.

"Siempre hemos reaccionado igual con todas las imputaciones", ha indicado Villacís al ser preguntada si Ciudadanos pedirá la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, en el caso de que fuera imputada.