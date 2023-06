Villacís encara su futuro con "ilusión, sin miedo a cambios" y no contempla dedicarse a la Política

La vicealcaldesa de Madrid en funciones, Begoña Villacís, encara su futuro con "ilusión", sin tener "miedo a los cambios" así como no contempla dedicarse a la actividad política tras no obtener representación en la nueva Corporación del Ayuntamiento de Madrid.

En estos términos se ha expresado este viernes ante los periodistas, la víspera del Pleno de investidura del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al que acudirá como invitada por deferencia con la ciudad y los madrileños, y para desear suerte al nuevo Gobierno municipal.

"El futuro ya se está gestionando y va a ser un futuro ilusionante. Yo nunca he tenido miedo a los cambios en mi vida, siempre he sido muy valiente en ese sentido... pero de hecho fue más difícil dar el paso de la empresa privada a la política, exigió mucha más valentía que dar el paso contrario", ha expresado.

Reconoce que este nuevo proyecto no será tan "ilusionante" ni tan "intenso" como "liderar un gobierno con una pandemia, con una nevada histórica, con un gobierno de coalición y con todo lo que se ha vivido". "Pero a mí me gusta hacer cosas que sean interesantes y las seguiré haciendo", ha abundado.

"Lo que le quiero decir a los madrileños es que ha sido un auténtico honor ser la vicealcaldesa de esta ciudad. Es lo más bonito que he hecho en toda mi vida a nivel profesional. Me he tratado de desvivir por solucionar un problema", ha destacado.