Villacís dice que "no se puede no ser feminista" y celebra que "entre todas" las mujeres se rompa el techo de cristal

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aplaudido este miércoles, durante la clausura del 'Forbes Summit Women' que "entre todas las mujeres" se esté rompiendo el techo de cristal, en un momento en el que "no se puede no ser feminista".

"Estamos ante una nueva era, pero queda mucho por hacer; la primera mujer directiva fue hace 50 años en Estados Unidos, pero hay países en este mundo donde no se puede llegar a puestos de dirección", ha clamado desde el atril.

Además, la vicealcaldesa ha asegurado que cuando ella nació "la mujer necesitaba la firma del marido". Por ello ha recordado que "queda mucho por hacer". "No es casual que cobremos un 26 por ciento menos; la maternidad nos condiciona, nos es muy complicado conciliar, y en el fondo tenemos un cierto cargo de conciencia de qué es lo que me he dejado por hacer", ha señalado.

Para reivindicar a la mujer trabajadora y embarazada, Villacís ha relatado que ella decidió que en los carteles electorales de la campaña electoral "se viera la tripa porque estaba embarazada y estaba en una campaña electoral".

"La primera vez que me quedé embarazada fue cuando optaba a un puesto de responsabilidad; la segunda cuando buscaba un nuevo ascenso. Nunca es un buen momento para quedarse embarazada. Muchas de mis amigas están congelando óvulos", ha expresado a continuación.

Además, Villacís ha hecho un llamamiento a que en estos foros se invite a mujeres "que han tenido que renunciar a algo y que no han llegado a ello, porque las hay y son igual de válidas".